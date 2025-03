Giannella subentra a Losapio in Consiglio comunale: associazionismo e sostegno alle imprese locali al centro del suo impegno politico

TRINITAPOLI - A seguito delle dimissioni del consigliere comunale Emanuele Losapio, esponente di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Trinitapoli, e della rinuncia dell’avv. Francesco di Natale, primo dei non eletti della lista “SìAmo Trinitapoli”, il seggio vacante in Consiglio comunale sarà assegnato all’avv. Antonia Giannella. Terza più votata della lista, Giannella entrerà ufficialmente tra le fila dell’opposizione nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale, durante la quale il passaggio verrà formalizzato.

Nel giugno 2024, la sua candidatura nella lista “SìAmo Trinitapoli”, a sostegno di Emanuele Losapio, le ha garantito 370 preferenze, collocandola tra i candidati più votati. La sua esperienza politica, tuttavia, affonda le radici nell’ottobre 2023, quando è stata nominata coordinatrice cittadina del movimento politico “CON”. In quel ruolo, aveva già tracciato un percorso improntato alla partecipazione attiva, con particolare attenzione alle dinamiche di sviluppo della provincia BAT.

Durante la campagna elettorale, l’avv. Giannella ha posto l’accento sulla necessità di coniugare esperienza e nuove progettualità, con una particolare attenzione al mondo dell’associazionismo e alle opportunità offerte dalla ZES Unica (Zona Economica Speciale) e dalla Programmazione Regionale della Puglia per il sostegno alle imprese locali.

L’ingresso dell’avv. Giannella nel Consiglio comunale rafforza il fronte dell’opposizione e introduce un profilo politico che ha già dimostrato capacità di aggregazione e sensibilità verso le esigenze del territorio. Resta ora da valutare il contributo che apporterà al dibattito istituzionale e alla governance amministrativa di Trinitapoli, oltre che al posizionamento.

