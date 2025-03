Trinitapoli, Giannella entra in Consiglio comunale: “Il mio impegno sarà costante e concreto, al servizio della comunità”

TRINITAPOLI - L’avvocata Antonia Giannella ha ufficialmente assunto l’incarico di consigliera comunale dopo le dimissioni di Emanuele Losapio. La surroga è inizialmente spettata all’avvocato Francesco Di Natale, primo dei non eletti, che ha tuttavia rinunciato alla carica, consentendo così l’ingresso di Giannella nell’Assise cittadina.

Durante la seduta consiliare, Giannella ha rivolto un saluto istituzionale al suo predecessore e ha sottolineato il valore della surroga come strumento democratico di continuità della rappresentanza elettiva. “Colgo l’occasione per dare il mio saluto e manifestare la mia vicinanza personale al consigliere dimissionario Emanuele Losapio e al collega avvocato Francesco Di Natale, rinunciatario. La democrazia, con la surroga, garantisce la rappresentatività di chi, come me, si trova a subentrare in questa Assise”, ha dichiarato la neoconsigliera. (Video)

Un mandato all’insegna dell’impegno e della presenza costante

Antonia Giannella ha chiarito fin da subito la sua intenzione di svolgere un ruolo attivo all’interno del Consiglio comunale. “Posso garantire il mio impegno e che il mio mandato sarà rivolto ai cittadini, a tutti, non solo a coloro che mi hanno votata. Non farò sconti! La mia sarà una presenza costante, partecipativa, propositiva e intransigente quando sarà necessario”, ha affermato la consigliera.

Nel suo intervento, l’avvocata Giannella ha ribadito la centralità del rispetto per le istituzioni e le regole democratiche, chiarendo la propria posizione in merito alle dinamiche politiche e giudiziarie in corso. “Per mia conformazione personale e professionale non sono solita discutere le sentenze, che si rispettano anche quando non si condividono; così come non è mio costume commentare le scelte processuali dei diversi candidati di cui si è discusso stasera. Ribadisco che il mio mandato sarà svolto esclusivamente nell’interesse dei cittadini e spero di mantenere questo impegno fino alla sua conclusione.”

Prospettive ed obiettivi per la città

Con l’ingresso in Consiglio comunale, l’avvocata Antonia Giannella si concentrerà su tematiche legate allo sviluppo economico e sociale di Trinitapoli. Le sue priorità riguardano il potenziamento dei servizi per i cittadini, la valorizzazione delle risorse locali e il rafforzamento del dialogo tra istituzioni e comunità.

L’impegno della consigliera sarà rivolto alla promozione di iniziative volte a migliorare la qualità della vita e ad incentivare una maggiore partecipazione civica. In questo contesto, Giannella ha sottolineato la volontà di collaborare attivamente con tutti gli attori del territorio, coinvolgendo associazioni, imprese e cittadini nelle scelte strategiche per la crescita della città.

Il suo ingresso nell’Assise comunale arriva in un momento di particolare attenzione per la politica locale, con sfide amministrative rilevanti all’orizzonte. Il contributo di Antonia Giannella sarà seguito con attenzione, nella prospettiva di un apporto concreto al dibattito istituzionale e alla governance di Trinitapoli.

