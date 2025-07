Acqua dal Molise, Fratelli d’Italia esulta: “Un’opera strategica per la Puglia. Ora qualcuno chieda scusa”

MARGHERITA DI SAVOIA - “Il Governo Meloni è il governo del fare, non delle chiacchiere”: con questa dichiarazione, il gruppo regionale di Fratelli d’Italia - composto dal capogruppo Renato Perrini e dai consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina - esprime piena soddisfazione per lo stanziamento di 190 milioni di euro destinati alla realizzazione dell’infrastruttura che collegherà le dighe di Ponte Liscione (Molise) e Occhito (Puglia), portando circa 70 milioni di metri cubi di acqua nelle campagne della Capitanata.

I lavori, attesi da oltre vent’anni, partiranno a settembre. Per Fratelli d’Italia si tratta di una svolta epocale: “Qualcuno oggi dovrebbe non solo ringraziare il Governo Meloni - afferma il gruppo - ma anche chiedere scusa per l’inerzia che per decenni ha assetato il territorio e danneggiato gravemente il comparto agricolo.”

L’infrastruttura è definita “strategica non solo per la Capitanata, ma per l’intera regione”, in un’area che vanta una delle vocazioni agricole più forti d’Italia, dal grano all’“oro rosso” del pomodoro. Il progetto permetterà di recuperare ingenti volumi d’acqua molisana che, fino a oggi, finivano inutilizzati in mare.

Un risultato, sottolinea Fratelli d’Italia, reso possibile anche grazie all’impegno della senatrice Anna Maria Fallucchi e alla collaborazione con il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra, che fin dall’inizio della legislatura si era impegnato a sbloccare l’opera.

Non manca un passaggio polemico nei confronti degli esponenti politici che in questi mesi avevano criticato l’iniziativa: “Abbiamo sopportato in silenzio attacchi ingiustificati, anche da consiglieri che, per le telecamere, hanno occupato l’aula per giorni. Noi invece - affermano i consiglieri di Fratelli d’Italia - abbiamo continuato a lavorare nelle sedi opportune, convinti che per il bene della Puglia servano i fatti, non le parole. E questo Governo lo sta dimostrando.”

Redazione CorriereOfanto.it