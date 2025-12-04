Puttilli: “La comunità sanferdinandese affianchi il Sindaco per rafforzare la richiesta di una presenza concreta dello Stato nella nostra terra”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - I recenti episodi criminosi che hanno colpito la città - dall’assalto al portavalori al tentato colpo all’ufficio postale con una ruspa, fino al furto nella gioielleria - hanno acceso un forte allarme sociale e riportato con urgenza il tema della sicurezza al centro del dibattito pubblico.

L’assalto alle Poste, avvenuto nelle prime ore di domenica 30 novembre, ha rappresentato il punto più critico di questa escalation: ingenti danni alla struttura, residenti svegliati dal boato e una comunità turbata da modalità d’azione che hanno ricordato scenari già vissuti in passato. Le indagini delle forze dell’ordine proseguono a ritmo serrato.

In questo clima di preoccupazione è intervenuto l’ex sindaco Salvatore Puttilli, che sui social ha diffuso un appello all’unità rivolto all’intera cittadinanza: “L’intera nostra comunità, nelle sue varie componenti, sociali, culturali e politiche, deve, in questo difficile momento, affiancare il Sindaco, massima autorità locale di pubblica sicurezza, per dare maggior forza alle sue richieste di concreta presenza dello Stato nella nostra amata terra”, si legge nella nota.

Il messaggio punta a rafforzare le richieste avanzate in questi giorni dalle istituzioni locali, che sollecitano un incremento della presenza delle forze dell’ordine e un’azione più incisiva dello Stato nel territorio. Un invito, quello di Puttilli, che va nella direzione di una risposta corale e condivisa, capace di restituire fiducia e serenità ad una comunità provata.

Redazione CorriereOfanto.it