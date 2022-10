Piano sociale di Zona, parte la concertazione per programmare il triennio 2022-2024

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Partirà giovedì prossimo la concertazione per programmare il triennio del Piano sociale di Zona 2022/2024. Il 20 ottobre la sala conferenze del Comune ospiterà per tutta la giornata l’avvio del confronto sugli interventi da attuare nell’Ambito territoriale “Tavoliere Meridionale” che comprende San Ferdinando di Puglia (capofila), Trinitapoli e Margherita di Savoia.

Alle ore 10 è previsto l’incontro con le organizzazioni sindacali. Nel pomeriggio dalle ore 16 sarà la volta di cittadini, organizzazioni del Terzo Settore ed istituzioni. «Scriveremo insieme le linee guida del prossimo Piano sociale di Zona - spiega l’assessore sanferdinandese alle Politiche sociali, Cinzia Petrignano -. Saranno coinvolti tutti i soggetti sociali, pubblici e privati, interessati alla pianificazione sociale: cittadini singoli e associati, enti pubblici, associazioni familiari, organismi di tutela, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale.

«Questa concertazione servirà a migliorare l’attuale sistema dei servizi sociali e sociosanitari - commenta Arianna Camporeale, sindaca e presidente dell’Ambito del Psz -. Con la discussione partecipata ed allargata sapremo individuare bisogni, interventi, modalità di realizzazione, fare ordine sulle priorità, tenendo come punto di riferimento le indicazioni regionali e soprattutto i cosiddetti “Leps”, livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale. Pianificare subito il triennio assicurerà le necessarie risorse finanziarie per intervenire al fianco di chi ha bisogno».

Comunicato Stampa