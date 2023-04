Al via la quarta edizione del progetto “paleSTRANAtura”, per promuovere l’ambiente e la natura nella BAT

TRINITAPOLI - Il CONI Puglia, attraverso la delegazione provinciale della BAT, ripropone anche quest’anno il progetto “paleSTRANAtura” che promuove l’ambiente e la natura come sfondo e come palestra-laboratorio di diverse discipline sportive.

La corsa campestre, la mountain bike, l’orienteering, il tiro con l’arco, la ginnastica aerobica, la scherma, il judo, il beach volley e il beach soccer sono, infatti, delle discipline da privilegiare per il contatto diretto con la natura. Per il CONI è importante avvicinare cultura dello sport e cultura ambientale, promuovendone anche la conoscenza storica dei luoghi.

I partecipanti, attraverso 6 step di 25 minuti ciascuno (5 sportivi ed uno culturale), a rotazione avranno la possibilità di avvicinarsi ad alcune discipline sportive seguiti da tecnici federali e di apprendere, da un esperto locale, notizie storiche ed ambientali sulle location che li ospitano.

Il successo riscontrato nelle precedenti edizioni ha ampliato il raggio di azione della manifestazione che avrà così ben due fasi. La prima indirizzata agli alunni della BAT, la seconda, vera grande novità, (in programma nei mesi di settembre ed ottobre) coinvolgerà le altre province pugliesi (Taranto, Foggia, Lecce, Bari e Brindisi).

Alla iniziativa hanno aderito anche due grandi ed importanti aziende commerciali della nostra regione (Divella e Acqua Orsini) che hanno assicurato prodotti per la merenda dei ragazzi.

Il progetto è dedicato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria di tutta la provincia (ad oggi sono giunte le adesioni già di 20 istituti, per un totale di circa 100 classi e oltre 2200 alunni).

LE TAPPE E LE DATE

Mercoledì 5 aprile 2023 ore 8.30 SAN FERDINANDO DI PUGLIA: Cava Cafiero.

Presso la suggestiva Cava Cafiero, negli ultimi anni trasformata da importante fonte di estrazione del marmo, già dal secolo scorso e fino agli anni ’70, a sito abbandonato poi, e a splendido parco oggi. La “Cava di Cafiero” è situata in contrada San Samuele, a circa 3,5 Km a SSW dell’abitato e a poche centinaia di metri dal Fiume Ofanto. Il sito rappresenta un punto privilegiato di osservazione del paesaggio della bassa Valle dell’Ofanto.

Mercoledì 12 aprile 2023 ore 8.30 MINERVINO MURGE: Santuario Madonna del Sabato.

Nell'immensa e verdeggiante pianura che si stende verso ponente, chiamato Bosco da Piedi, a due chilometri dal centro abitato, sorge il Santuario dedicato alla Madonna del Sabato, protettrice di Minervino Murge. Fu costruita verso la metà del XVII secolo su di una grotta basiliana scavata nel tufo, dove fu trovata dipinta sul muro un'immagine della Vergine col Bambino.

Mercoledì 19 aprile 2023 ore 8.30, BISCEGLIE: Casale di Zappino.

Situato a Bisceglie sulla via vecchia per Ruvo di Puglia, nel casale Zappino, risalente intorno all’anno mille, è possibile scorgere ancora in buono stato il recinto murario, una chiesetta medievale e una torre d’epoca posteriore. Nel casale si venera ancor oggi una Madonna nera, apportatrice di piogge e salubrità per i campi, la cui festa si svolge la prima domenica dopo Pasqua.

Mercoledì 26 aprile 2023 ore 8.30, CANOSA DI PUGLIA: Ponte Romano.

Suggestiva testimonianza del periodo romano (I - II sec. d.C.) fatta realizzare dall’imperatore Traiano perché la via (chiamata poi Traiana) proveniente da Benevento potesse continuare verso Brindisi, consentendo l’attraversamento del fiume Ofanto.

Mercoledì 10 maggio 2023 ore 8.30, SPINAZZOLA: Parco Alta Murgia - ARIF.

La Masseria Cavone, in agro di Spinazzola, è a pochi passi dalle cave di bauxite e a ridosso del bosco di Acquatetta. Essa ricade nell’area protetta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ed è stato anche riprodotta in un francobollo emesso da Poste Italiane.

Mercoledì 17 maggio 2023 ore 8.30, TRANI: Villa comunale.

L’incantevole giardino pubblico tranese, unico per essere pensile sul mare, inizia la sua storia nel lontano 1823, quando in data 2 ottobre si delibera in Consiglio comunale l’inizio dei lavori. Esso si trova al di sopra del livello del mare di sette metri. Il fortino, situato sull’antica chiesa di S. Antuono, conserva ancora un piccolo locale posto in sommità, dove vi era una polveriera, utilizzata poi anche come rifugio nel 1799 da alcuni tranesi che tentarono di scampare all’eccidio da parte dei francesi.

Mercoledì 24 maggio 2023 ore 8.30, MARGHERITA DI SAVOIA: Litoranea e spiaggia.

Margherita di Savoia è nota per le omonime saline, le più grandi d’Europa e le seconde nel mondo, riconosciute come riserva naturale statale (D.M. 10.10.1977) e quindi zona umida di valore internazionale (D.M. 30.05.1979) ai sensi della Convenzione di Ramsar (Iran 1971).

Mercoledì 31 maggio 2023 ore 8.30, ROMA: Vaticano e Foro Italico.

Sarà la giornata conclusiva della prima fase del progetto che vedrà i ragazzi prima in piazza San Pietro alla Udienza Generale del Santo Padre e poi in visita al Foro Italico dal Presidente del CONI Giovanni Malagò.

E che il sole accompagni i giovani sportivi in tutte le attività.

ANTONIETTA D’INTRONO