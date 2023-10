Lo sport: l’antidoto più efficace per curare non solo il fisico ma anche la povertà educativa

TRINITAPOLI - Un anno fa le strutture sportive del paese erano quasi tutte chiuse e non si sperava che la situazione si potesse sbloccare in tempi brevi. A fine settembre il fiduciario locale del CONI, prof. Giuseppe Acquafredda (foto in basso, ndr), e il presidente dell’ASD Atletica Trinitapoli, Savino Nanula, hanno incontrato la Commissione straordinaria, nelle persone della dott.ssa Giuseppina Ferri e del dott. Salvatore Guerra, per avere informazioni più dettagliate sullo stato di tutti gli impianti e sulla loro utilizzazione.

Quanto riferito consente di diffondere un cauto ottimismo, perché finalmente ragazzi e adulti ricominceranno ad allenarsi e a giocare con regolarità le loro partite. In particolare:

Lo STADIO COMUNALE di via Mare verrà gestito direttamente dagli uffici comunali e sarà usato dalle associazioni sportive SOCCER di Ugo Catto, dall’AUDACE TRINITAPOLI di Giampiero Landi e dall’associazione sportiva PARROCCHIA IMMACOLATA soltanto per le partite ufficiali del campionato giovanile.

Il CAMPETTO DA CALCIO A 5 di via Reggio Calabria è stato dato in concessione, dopo un regolare bando, all’associazione SAN GIOVANNI BOSCO di Damiano Scisciolo.

Il CAMPETTO DA CALCIO A 5 di via Mare è stato distrutto da ignoti e non è più utilizzabile. La Commissione si sta attivando per renderlo di nuovo fruibile.

La PISTA DI ATLETICA IN ASFALTO DELLO STADIO di via Mare sarà utilizzata dall’ASD Atletica Trinitapoli di Savino Nanula.

Il nuovo CAMPO DA BASKET di via Papa Giovanni XXIII sarà inaugurato a breve dopo aver sistemato la recinzione ed un quadro elettrico fuori posto.

Il CAMPO DA BOCCE interno alla villa comunale di via Papa Giovanni XXIII, dopo la morte di Nicola Battaglino, mitico presidente della bocciofila SALPI, viene utilizzato sporadicamente dagli appassionati di questo sport, che si stanno organizzando per rivitalizzare l’associazione. Tra non molto, sarà avviata la sistemazione della copertura, dei bagni e degli spogliatoi, lavori inseriti in un progetto di rigenerazione urbana che ha come comune capofila Zapponeta.

I CAMPI DA TENNIS di via del Lazzaretto hanno in corso lavori di ristrutturazione che termineranno nel 2024.

Il PALAMENNEA, annesso al plesso scolastico “Padre Leone”, al termine dei lavori programmati per gli spogliatoi, per l’impianto di illuminazione e per la sostituzione dei canestri esistenti non più omologati, sarà dato in gestione attraverso un bando pubblico.

Il PALAZZETTO DELLO SPORT SANDRO PERTINI è stato dato in gestione all’ASD BASKET di Michele Leone. Sarà inoltre utilizzato dall’ASD CANUSIUM BASKET (Canosa) di Andrea D’Amico, dalla FLV PALLAVOLO (Cerignola) di Lucrezia Ciffo.

Le PALESTRE SCOLASTICHE della “Don Milani” e dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Leone” potranno essere utilizzate dalle associazioni che ne faranno richiesta ai dirigenti scolastici e per conoscenza alla Commissione straordinaria.

Infine, è stata programmata la costruzione di due campi da PADEL in via Pietro Nenni, una disciplina di derivazione tennistica in grande ascesa che si pratica a coppie in un campo rettangolare, chiuso da pareti su quattro lati, con l’eccezione delle due porte laterali d’ingresso.

Invece, in campo rimane la problematica legata alle difficoltà familiari di bambini e ragazzi che, secondo i dati sulla povertà educativa emersi dall’indagine condotta dalla Direzione Didattica “Don Milani” e dall’Istituto Superiore “Dell’Aquila-Staffa”, sono stati assistiti per il 73% dai servizi sociali. Inoltre, il 75% dei bambini della scuola elementare non pratica alcuno sport. Questo significa che si devono incentivare e pubblicizzare tutte le attività sportive pomeridiane e che soprattutto il costo dei corsi non dovrebbe costituire un impedimento alla frequenza.

In cauda venenum: non si riesce a comprendere come sia possibile avere ancora l’Istituto Superiore “Dell’Aquila-Staffa”, istituito oltre mezzo secolo fa, senza una palestra per far svolgere le lezioni di Educazione Fisica. Anche quest’anno, gli studenti si alleneranno con lunghe camminate da via Cappuccini sino al Palazzetto dello Sport.

ANTONIETTA D’INTRONO