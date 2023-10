Il Corriere dell’Ofanto lancia il suo canale WhatsApp: vicinanza, aggiornamenti e interazione con i lettori

MARGHERITA DI SAVOIA - Nell’era digitale, l’esigenza di una connessione immediata e di una interazione in tempo reale con i lettori diventa sempre più essenziale per i media. In risposta a tali necessità, il Corriere dell’Ofanto è lieto di presentare il suo canale WhatsApp, creato per consolidare il legame con la comunità del Tavoliere Meridionale di Puglia.

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA - Fin dal 2005, il Corriere dell’Ofanto, evoluzione dell’acclamato Corriere delle Saline, ha raccontato con passione le trasformazioni politiche, economiche, ambientali, culturali e sociali del territorio, ponendosi sempre l'obiettivo di offrire un giornalismo accurato, analitico, critico e scrupoloso.

IL CANALE WHATSAPP: COSA OFFRE AL LETTORE - Questa nuova piattaforma permette di rendere la nostra storica tradizione giornalistica ancora più accessibile. Gli iscritti al canale potranno beneficiare di:

• Aggiornamenti tempestivi: le ultime notizie direttamente sul proprio smartphone.

• Approfondimenti esclusivi: contenuti speciali pensati esclusivamente per i nostri iscritti al canale.

• Interazione: anche se in un formato limitato, gli iscritti avranno la possibilità di esprimere le reazioni alle nostre notizie attraverso il linguaggio universale degli emoji.

UN IMPEGNO VERDE - Alcune cose non cambiano, come la dedizione del Corriere dell’Ofanto alle questioni ambientali. Il canale WhatsApp continuerà ad evidenziare l'importanza di proteggere l'ecosistema del Tavoliere Meridionale, testimoniando il profondo legame con le ricchezze naturali del territorio.

L'INVITO DEL CORRIERE - Non perdere questa opportunità unica! Clicca sul link sottostante e unisciti al nostro canale WhatsApp. Diventa parte di questo nuovo entusiasmante capitolo della nostra storia.

ISTRUZIONI - Clicca sul link, entra nel canale, iscriviti e abilita le notifiche per ricevere tutte le notizie in tempo reale: https://whatsapp.com/channel/0029Va8KRFXJP212PfLFJr2c

A differenza delle chat classiche, i canali di WhatsApp non hanno le notifiche attive di default, quindi ogni utente deve attivarle.

Come fare:

1. Aprire WhatsApp;

2. Cliccare su ‘Aggiornamenti’ (da mobile) o ‘Canali’ (da desktop) nel menu in alto;

3. Aprire il canale “CorriereOfanto.it”;

4. Cliccare in alto sul nome del canale per aprire le impostazioni;

5. Disattivare “Silenzia notifiche”.

Redazione CorriereOfanto.it