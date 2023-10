Al via la seconda fase del progetto “A scuola...in forma con lo sport”: indagine sulle abitudini e gli stili di vita degli adolescenti della BAT dopo la pandemia

TRINITAPOLI - Il Comitato Regionale Puglia del CONI, la sua Delegazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani, l’Associazione Medico Sportiva della provincia BAT e la Scuola Regionale dello Sport stanno analizzando e studiando attraverso un sondaggio i comportamenti, le abitudini, e gli stili di vita degli adolescenti della sesta provincia pugliese, prima, durante e dopo la pandemia da Covid-19.

Il progetto è stato diviso in due fasi temporali. La prima si è già svolta nei mesi di febbraio e marzo scorso in cinque scuole della provincia (leggi, ndr), mentre la seconda prenderà corpo tra ottobre e novembre del 2023. Come nella prima fase, si incontreranno circa 250 ragazzi dei primi tre anni delle scuole secondarie superiori, in cinque Istituti ubicati in cinque diverse città. Nelle settimane che precedono l’incontro viene somministrato un questionario anonimo per raccogliere i dati relativi alle abitudini alimentari, alla pratica o meno di sport e ai comportamenti sociali dei ragazzi. I risultati dell'indagine offriranno materia di riflessione negli incontri successivi con esperti e testimonial del mondo medico e sportivo.

L'obiettivo primario dell’indagine è quello di conoscere meglio la complessa ed articolata realtà di una generazione che ha vissuto chiusa in casa gli anni del lockdown, caratterizzati da incertezza e paura sia per gli effetti drammatici della pandemia che per l’affacciarsi del conflitto bellico tra Russia ed Ucraina. Questi momenti di ansia e di solitudine hanno stravolto la routine quotidiana dei ragazzi che prevedeva attività motorie più frequenti sostituite dalle poltrone davanti alla televisione e hanno trasferito le loro relazioni sociali sugli schermi dei computer e dei telefonini.

Dallo studio dei dati si cercherà inoltre di percepire la qualità dei rapporti con i coetanei, le abitudini alimentari e quelle voluttuarie (l’uso di integratori, fumo ed eventuali sostanze stupefacenti), il tipo di impegno nella attività sportiva, il consumo di bevande alcoliche e di tabacco, la qualità del sonno.

Il report finale, a dicembre 2023, potrà contare su un consistente campione di circa duemila ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni, e potrà costituire, insieme a quanto emergerà dagli incontri programmati nelle scuole, una buona base di partenza per la elaborazione di nuovi interventi sia nel mondo dello sport che nella vita di relazione dei ragazzi. I dati relativi alla tabulazione della prima fase sono stati presentati dal dott. Marco Majorano, presidente AMS BAT, a Roma durante il XXXVII Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana a luglio 2023.

Le attività sportive possono aiutare gli adolescenti a superare le loro fragilità. Ne era convinto Pierre De Coubertin, dirigente sportivo, pedagogo, storico francese e fondatore dei Giochi Olimpici, quando affermava che “lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla”.

PROGRAMMA INCONTRI DELLA SECONDA FASE

- Giovedì 9 novembre 2023 - ore 10.00, Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” - BISCEGLIE

- Giovedì 16 novembre 2023 - ore 10.00, Istituto OC. “Mazzini-De Cesare-Fermi” - SPINAZZOLA

- Giovedì 23 novembre 2023 - ore 10.00, Liceo Scientifico statale “R. Nuzzi” - ANDRIA

- Giovedì 30 novembre 2023 - ore 10.00, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “S. Staffa” - TRINITAPOLI

- Martedì 5 dicembre 2023- ore 10, Liceo Statale “E. Fermi” - MINERVINO MURGE

ANTONIETTA D’INTRONO (Foto: Giuseppe Beltotto)