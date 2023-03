“A scuola...in forma con lo sport”: indagine sulle abitudini e gli stili di vita degli adolescenti della BAT dopo la pandemia

MARGHERITA DI SAVOIA - Martedì 28 febbraio scorso, si è svolto nell’Auditorium dell’IISS “Aldo Moro” un incontro riservato agli alunni delle classi prime, seconde e terze che hanno partecipato al progetto “A scuola...in forma con lo sport”.

Questa interessante iniziativa ha previsto, in una prima fase, la somministrazione di questionari anonimi a tutti gli alunni delle classi interessate, finalizzati ad una indagine-studio dei comportamenti, delle abitudini e degli stili di vita degli adolescenti della sesta provincia pugliese, prima, durante e dopo la pandemia da Covid 19.

I risultati dell’indagine sono stati poi analizzati e offerti alla riflessione di esperti del mondo medico e sportivo. Erano presenti: Antonio Rutigliano (delegato CONI BAT), Marco Majorano (Presidente AMS BAT), Maria Rosaria Sivilli (Medico sportivo), Gaia Elena Damato (Psicologa), Valentino Di Stolfo (Dirigente scolastico), Angela Cristiano (Fiduciaria comunale CONI di Margherita di Savoia), Giuseppe Acquafredda (Fiduciario comunale CONI di Trinitapoli) e Vincenzo Caputo (Docente Scienze motorie).

Dopo aver socializzato le risposte degli alunni, si è aperto un “dialogo” con i ragazzi. L’esperienza si propone di far comprendere ai medici sportivi, ai responsabili del CONI e a tutti gli esperti dello sport gli effetti collaterali di un’epidemia che ha creato più solitudini e ha cambiato le abitudini degli adolescenti. Per questa fascia di età si cercheranno di adottare gli interventi più efficaci per alleviare le problematiche riscontrate.

Il report finale, a dicembre 2023, potrà contare su un campione variegato di oltre 2.000 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 16 anni, e potrà costituire, unitamente alle considerazioni fatte durante gli incontri nelle scuole della BAT, una buona base di partenza per la elaborazione di nuove proposte sia nel mondo dello sport che nella vita reale.

Il prossimo incontro si terrà il 10 marzo a San Ferdinando di Puglia presso l’Istituto “Dell’ Aquila-Staffa”.

ANTONIETTA D’INTRONO (Foto: Giuseppe Beltotto)