Trinitapoli, al via le attività giovanili di atletica leggera dopo la ristrutturazione del campo sportivo comunale

TRINITAPOLI - Organizzate dal Comune di Trinitapoli e dall’Associazione Sportiva Atletica Trinitapoli, d’intesa con il CONI e la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), il 2 novembre prossimo, alle ore 15, prenderanno il via a Trinitapoli le attività giovanili di atletica leggera, presso lo stadio comunale di Via Mare.

Ad annunciarlo il presidente della ASD Atletica Trinitapoli, Savino Nanula e il fiduciario comunale CONI, Giuseppe Acquafredda i quali, nell’esprimere soddisfazione e apprezzamento nei confronti della Commissione straordinaria del Comune di Trinitapoli per aver restituito alla città lo stadio comunale di Via Mare, nonostante le numerose difficoltà tecnico-finanziarie, a cui si sono aggiunti i ripetuti danni all’impianto, a seguito di atti vandalici. Allo stesso tempo ringraziano, altresì, la Commissione straordinaria per aver loro rilasciato l’autorizzazione ad utilizzare il campo sportivo e la pista di atletica, al fine di favorire le giovani generazioni che intendono praticare questa disciplina.

Come si ricorderà, il campo sportivo di Via Mare, inaugurato il 9 novembre 2019 dall’amministrazione di Francesco di Feo, fu chiuso, a distanza esatta di due anni, da un’ordinanza sindacale di Emanuele Losapio per inagibilità. Dopo essere stato utilizzato per due anni dalle società sportive calcistiche, si accorsero che, dopo l’esecuzione dei lavori, non era stato richiesto il certificato di agibilità, che viene rilasciato da una apposita commissione, la quale ha prescritto al Comune l’installazione di tornelli e transenne, per poter dare il via libera all’uso dell’impianto. Di qui lo slittamento dei tempi, nella realizzazione dei lavori per adeguare la struttura alle richieste dalla commissione competente per l’agibilità. Terminati i lavori di ristrutturazione, la struttura comunale è stata messa a disposizione delle associazioni sportive per quanto riguarda il campo da gioco e la pista, mentre sono in fase di ultimazione i servizi.

Alle attività di atletica leggera, possono partecipare ragazze e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, accompagnati da un genitore. Tutte le attività saranno organizzate e seguite da Savino e Raffaele Nanula, quest’ultimo tecnico FIDAL e docente laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 15. Per le iscrizioni e le eventuali informazioni, telefonare al numero 320.8789888.

“Il sogno - dichiara il fiduciario CONI, Giuseppe Acquafredda - è quello di tornare ad avere a Trinitapoli una squadra di atletica leggera, per il settore giovanile, fortissima come quella degli anni ‘90, denominata AGAM, con atleti quali Beniamino Minervino, Savino di Bitonto, Cosimo Guida, Enzo Tammeo ed altri con cui abbiamo vinto tanti titoli regionali e nazionali”.

GAETANO SAMELE