La Provincia BAT attiva uno sportello di ascolto psicologico contro il bullismo nelle scuole superiori

TRANI - Nell’ambito del proprio Servizio di assistenza socio-educativa per alunni con disabilità, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, grazie alla progettualità realizzata dall’ATI di cooperative sociali “Vivere Insieme” e “Shalom”, quale ditta appaltatrice dello stesso servizio, attiverà, a partire dal prossimo 16 gennaio, uno sportello di ascolto psicologico per il monitoraggio dei fenomeni di devianza e bullismo. Nel corso dell'anno scolastico in corso, lo sportello rivolgerà le proprie attività ad alunni e docenti di 10 istituti di istruzione superiore secondaria del territorio provinciale e garantirà una copertura pari a complessive 112 ore.

L’iniziativa è finalizzata a dotare gli istituti scolastici di un concreto strumento di monitoraggio delle dinamiche disfunzionali tipiche dell'età adolescenziale e offrirà l'opportunità di fruire di una consulenza psicologica gratuita e facilmente accessibile, individuando eventuali punti nevralgici e agendo in concertazione tra i vari contesti educativi per il loro contenimento.

“Il servizio per l'inclusione scolastica, erogato dalla Provincia, si arricchisce di un importante intervento di promozione della cura delle fragilità in età adolescenziale - ha dichiarato il Presidente Lodispoto - e afferma, nella concretezza della propria operatività, l’impegno ormai consolidato nella promozione reale dell'inclusione, che passa necessariamente attraverso un clima educativo accogliente verso tutte le fragilità e una comunità pronta all'ascolto delle difficoltà di ciascuno”.

Comunicato Stampa Provincia di Barletta-Andria-Trani