Servizio civile: candidature fino al 15 febbraio per “In reading 2023” e “Up 2023”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - La città ofantina offre due programmi di servizio civile denominati “In reading 2023” e “Up 2023”. Queste iniziative coinvolgeranno otto giovani locali, dai 18 ai 28 anni, in progetti incentrati sulla cultura e sull'integrazione sociale. Ogni partecipante sarà impegnato per 12 mesi e riceverà un compenso mensile di 507,30 euro. Le candidature devono essere inviate esclusivamente online attraverso il portale nazionale entro le ore 14 del 15 febbraio.

Il progetto “In reading 2023” mira a diffondere le migliori pratiche tra le biblioteche partecipanti, migliorando le attività culturali e i servizi offerti. Questo contribuirà a stabilire un punto di riferimento costante per la partecipazione e la coesione culturale, valorizzando e proteggendo il patrimonio librario e rafforzando l’identità storica e culturale della comunità.

“In Up 2023”, l’obiettivo è di rafforzare il sistema di protezione sociale e il welfare, con un focus sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Il progetto si propone di migliorare l’accesso ai servizi essenziali, supportare le misure di sostegno al reddito e incentivare la partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Redazione CorriereOfanto.it