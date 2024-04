Una gestione commissariale che non sarà facilmente dimenticata dai trinitapolesi

TRINITAPOLI - Sta per concludersi la gestione commissariale del Comune di Trinitapoli, affidata a marzo 2022 alla dott.ssa Giuseppina Ferri, vice prefetto aggiunto della Prefettura di Isernia, a Salvatore Guerra, vice prefetto aggiunto della Prefettura di Benevento, e a Massimo Santoro, funzionario economico e finanziario della Prefettura di Bari. In vista delle elezioni amministrative fissate per l’8 e il 9 giugno, la Commissione Straordinaria ha tenuto un incontro di fine mandato il 12 u.s., nell’Auditorium dell’Assunta.

Alla presenza del prefetto, dottoressa Rossana Riflesso, del questore della BAT, dott. Alfredo Fabbrocini, del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Massimiliano Galasso, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Pierluca Cassano, della stampa e dei cittadini trinitapolesi, i tre commissari hanno elencato le numerose opere completate e realizzate nel corso dei due anni della loro gestione, sottolineando la riduzione di sprechi in alcuni settori amministrativi, la stesura di nuovi regolamenti e l’assegnazione delle case popolari a chi ne aveva diritto. Sono sotto gli occhi di tutti i risultati raggiunti velocemente nel settore dello sport con la riapertura delle strutture chiuse (stadio comunale, Palazzetto dello Sport, Pala Mennea), la realizzazione di un nuovo campetto di basket, della pista di atletica, di due campi di padel, la ristrutturazione dei due campi da tennis, e così come non è da sottovalutare l’aumento delle ore di fruizione della biblioteca comunale che per anni è stata aperta solo per una ventina di ore settimanali. Sport e cultura in primo piano daranno sicuramente un contributo per far crescere i nostri giovani lontani dalle cattive compagnie e dalle suggestioni del danaro facile.

Le opere e le iniziative culturali sono veramente tante ed è impossibile contenerle in un solo articolo. Ne citiamo più diffusamente soltanto due che, secondo il parere di molti cittadini, lasceranno stampati per sempre i nomi dei tre commissari nell’albo d’onore del paese. Ci riferiamo, ad esempio, al Parco della Legalità, che nascerà in zona 167. È finanziato dal Ministero dell’Interno per un importo di euro 370.000 da prelevare dal fondo statale a favore dei comuni sciolti per collegamenti con la criminalità organizzata. Il progetto è stato redatto da uno studio di architettura di Bari e sarà realizzato tra via Pietro Nenni, via Giorgio La Pira, via Mandriglia e via Mulini, nei pressi del Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini” e del centro parrocchiale Santo Stefano. In altre parole, nell’area ancora libera sfuggita a un irresponsabile saccheggio con l’alibi dell’interesse pubblico. Quasi che la realizzazione di un polmone di verde in quella zona non avesse mai rispecchiato un interesse pubblico! La relazione del progettista ci spiega che “l’obiettivo che il progetto si prefigge è di trasformare quest’area in un parco attrezzato che possa essere vissuto sia come luogo di incontro, ma soprattutto come centro culturale all’aperto in cui le varie fasce di età possano incontrarsi e scambiarsi i saperi reciproci. Pertanto, il progetto nasce dalla duplice esigenza della comunità di dotarsi di un’area attrezzata per lo svolgimento di funzioni all’aperto e di offrire opportunità di emancipazione verso un alto livello del senso civico, di crescita, di socializzazione e di promozione di uno stile di vita sano come elemento di contrasto al disagio, all’isolamento.”

Gli studenti, invece, della terza, quarta, quinta elementare e di prima e di seconda scuola media ricorderanno quando diventeranno adulti, e forse amministratori comunali, l’indizione, da parte dei commissari, delle elezioni del primo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Trinitapoli (leggi Decreto, ndr) che sarà composto da 34 consiglieri, pari al numero delle classi costituite nell’anno scolastico 2023/24 aventi diritto di elettorato attivo. I ragazzi presenteranno nell’ufficio di presidenza le liste entro il 23 aprile prossimo e saranno pubblicate il 29 aprile a cura dell’ufficio elettorale del Comune. Le votazioni avverranno per ciascuna sezione/classe il giorno martedì 30 aprile 2024 a decorrere dalle ore 9.00 nei rispettivi plessi. Lo scrutinio sarà effettuato in ciascuna sezione/classe dai rispettivi insegnanti con la supervisione dell’Ufficio Elettorale Comunale il giorno 30 aprile 2024, successivamente alla conclusione delle operazioni di votazione. La proclamazione degli eletti sarà effettuata dalla Commissione Straordinaria che comunicherà il risultato delle elezioni con una deliberazione adottata con i poteri del consiglio comunale e contestualmente convocherà la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti. In occasione della prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, i consiglieri eleggeranno con voto segreto il Sindaco dei ragazzi. Pertanto, Trinitapoli avrà, per la prima volta nella storia politica del paese, un sindaco bambino che governerà a fianco di un primo cittadino adulto. Ci si chiede se il termine “infantile” assumerà finalmente un significato positivo nel caso i sedicenti adulti faranno finalmente scelte più vicine al mondo dei piccoli consiglieri comunali.

ANTONIETTA D’INTRONO