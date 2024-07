Margherita di Savoia ottiene la Bandiera Lilla: un riconoscimento all’accessibilità e all’accoglienza

MARGHERITA DI SAVOIA - Il rinomato centro turistico salinaro, situato sulla splendida costa pugliese, ha raggiunto un traguardo significativo ottenendo per la prima volta la prestigiosa Bandiera Lilla. Questo riconoscimento premia i comuni che si distinguono per l’impegno nel migliorare l’accessibilità e l’inclusività, rendendo i propri territori più accoglienti per tutti.

UN TERRITORIO ACCOGLIENTE E DETERMINATO A MIGLIORARE

Il presidente della Bandiera Lilla, Roberto Bazzano, che ha condotto personalmente la valutazione, ha sottolineato le qualità che hanno portato Margherita di Savoia a ottenere questo importante riconoscimento. “Abbiamo trovato un territorio estremamente accogliente, attento alla cura del territorio stesso e dell’accessibilità”, ha dichiarato Bazzano. Ha aggiunto che, sebbene ci siano ancora alcune criticità e lavoro da fare, come avviene per tutti i Comuni Lilla, l’impegno dimostrato è notevole.

Margherita di Savoia presenta una complessa realtà territoriale, con vincoli architettonici, aree protette e numerosi chilometri di lungomare. Nonostante queste sfide, “il Comune sta facendo della progettazione accessibile e inclusiva uno standard di lavoro. L’ottima accessibilità già raggiunta ne è una prova tangibile”.

BANDIERA LILLA: NON SOLO COMUNI PERFETTI, MA COMUNI IN CRESCITA

Bazzano ha voluto chiarire un aspetto fondamentale della missione della Bandiera Lilla: “È normale che ci sia ancora lavoro da fare, perché Bandiera Lilla non si occupa di cercare e premiare i Comuni perfetti, che peraltro non esistono, ma si occupa di aiutare a migliorare quei Comuni che vogliono far crescere l’accessibilità, e Margherita di Savoia è certamente fra questi.”

Questo riconoscimento rappresenta un passo importante per Margherita di Savoia, che si conferma una meta turistica di eccellenza non solo per le sue infinite spiagge e l’offerta enogastronomica di rilievo, ma anche per la sua attenzione all’accoglienza e alla fruibilità per tutti i visitatori.

Per ulteriori dettagli sull’accessibilità e le iniziative del Comune di Margherita di Savoia, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale della Bandiera Lilla: www.bandieralilla.it.

GAETANO DALOISO