L’impegno dell’Amministrazione per il 25 novembre. Bonito: “Diffondere informazione e consapevolezza, ma soprattutto educare i ragazzi al NO!”

CERIGNOLA - Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Cerignola ha rinnovato il proprio impegno civico in occasione del 25 novembre - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sono state organizzate o patrocinate diverse iniziative che si svilupperanno durante tutta la settimana e che hanno avuto inizio il 22 novembre, nella suggestiva cornice della Chiesa del Purgatorio, con un toccante momento animato dagli studenti dell’ITET “Dante Alighieri”, a cui ha partecipato la vicesindaca Maria Dibisceglia.

Nella serata di ieri e nella mattinata di oggi, il Roma Cinema Teatro E…, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Cerignola, ha ospitato lo spettacolo “Bastarde Senza Gloria”, una commedia dissacrante in grado di suscitare emozioni e riflessioni. Grazie ai fondi dell’Ambito, è stato possibile offrire lo spettacolo ad un prezzo popolare il cui ricavato è stato destinato alle attività del Centro antiviolenza “Titina Cioffi”.

Questa mattina, invece, la visione è stata gratuita per gli istituti superiori della città. A precederla la riflessione delle referenti dell’associazione “Impegno Donna” e del Centro antiviolenza.

Anche l’assessora alle Attività Produttive, Cecilia Belpiede, è intervenuta all’incontro e ha successivamente partecipato a un convegno organizzato dall’Istituto Superiore “G. Pavoncelli”.

Il sindaco Francesco Bonito, invece, ha preso parte all’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo “Pavoncelli - Don Pino Puglisi” e svoltosi in un’aula consiliare gremita.

“È stato bellissimo apprendere delle numerose iniziative disseminate in ogni angolo della città. L’orgoglio mio e di tutta l’Amministrazione è vedere una città sensibile, attenta e viva, capace di seminare informazione e consapevolezza. Come ho sottolineato nei miei interventi, oltre al dovere di proteggere le nostre figlie, mogli, compagne, dobbiamo cambiare il paradigma: devono essere gli uomini, a partire dal sottoscritto, a comprendere che un NO è semplicemente un NO, senza attenuanti o giustificazioni. La cultura del rispetto parte proprio dalla comprensione di questa semplice e fondamentale affermazione: NO!”, le parole del sindaco Francesco Bonito.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola