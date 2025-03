Venerdì 14 marzo a Margherita di Savoia la Via Crucis dei Giovani: un cammino di fede e speranza, in memoria di Angelo e a sostegno di quanti vivono la sofferenza

MARGHERITA DI SAVOIA - La Parrocchia San Pio di Margherita di Savoia organizza per venerdì 14 marzo la Via Crucis dei Giovani, un cammino di preghiera e riflessione che attraverserà le strade del Quartiere San Pio. L’iniziativa, fortemente voluta da don Michele Schiavone, parroco della comunità, prenderà il via alle ore 18:45 con il raduno presso la Casa di Riposo Anziani di Isola Verde.

La Via Crucis sarà un’occasione per raccogliersi in preghiera e manifestare vicinanza a quanti sono stati coinvolti nel tragico incidente del 2 marzo scorso, con un pensiero particolare per Giuseppe, che sta affrontando un momento di grande sofferenza, e per la famiglia Spina, colpita dalla scomparsa del giovane Angelo.

Camminare insieme, ripercorrendo il sacrificio di Cristo, significa anche trovare forza nella fede e nella condivisione, superando le difficoltà con il sostegno reciproco. La Quaresima è il tempo del cambiamento, della crescita e della riscoperta di valori autentici: la Via Crucis diventa allora un momento per fermarsi, riflettere e riscoprire il senso profondo della speranza.

Questo invito è aperto a tutti, in particolare ai giovani, perché proprio loro, con la loro forza e la loro sensibilità, possono trasformare questo momento in un’esperienza di vera comunità.

Camminiamo insieme, lasciandoci guidare dalla luce della fede e dalla forza della preghiera.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione CorriereOfanto.it