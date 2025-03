Forum Giovani a Trinitapoli: un incontro tra istituzioni e studenti su futuro, legalità e partecipazione

TRINITAPOLI - Sabato 15 marzo, l’Auditorium dell’Assunta ha ospitato il “Forum Giovani”, un incontro che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L’evento è nato dalla collaborazione tra la BCC di Canosa e Loconia, l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Trinitapoli, l’associazione culturale Officina delle Idee e l’Istituto di Istruzione Secondaria “Dell’Aquila-Staffa”. (Video - Foto)

L'incontro, moderato da Gerardo Russo, si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, del Dirigente scolastico Ruggiero Isernia e del Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia, Antonio Sabatino. La presenza di numerose autorità, tra cui l’Assessore Regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, e il Consigliere Regionale Filippo Caracciolo, ha sottolineato l'importanza del confronto tra le istituzioni e i giovani.

Fulcro dell’evento è stato il dialogo tra gli studenti e il Presidente Emiliano, che ha affrontato domande su vari aspetti del suo percorso: dalla carriera in magistratura all’impegno politico, dalla promozione della legalità al legame con la Puglia e il Mezzogiorno. Il confronto ha toccato anche aspetti più personali, come i sogni della giovinezza e le difficoltà incontrate lungo il cammino.

La giornata si è conclusa con un significativo accordo formativo: la firma di una convenzione tra l’Istituto “Dell’Aquila-Staffa” e la BCC di Canosa e Loconia per l’avvio di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), già noti come alternanza scuola-lavoro. Inoltre, in riconoscimento dei suoi meriti scolastici, Angelina Sicoli, studentessa della classe 5^L, ha ottenuto un tirocinio semestrale retribuito presso una filiale della banca.

L’evento ha offerto ai giovani un'importante occasione di crescita e confronto, evidenziando il valore del dialogo tra istituzioni, scuola e territorio. Un’esperienza che ha stimolato riflessioni, ispirato nuove prospettive e rafforzato il senso di appartenenza alla comunità.

Redazione CorriereOfanto.it