Sanitaservice ASL BT: oltre 700mila ore di attività nel 2024 a supporto della sanità pubblica tra ausiliariato, logistica, pitturazioni e formazione

ANDRIA - Oltre 700mila ore di lavoro. È questa la misura dell’impegno profuso nel 2024 dalla Sanitaservice ASL BT, la società in house della ASL della sesta provincia pugliese, che ha operato con costanza e professionalità in molteplici settori a supporto del sistema sanitario territoriale.

Nel dettaglio, sono state più di 580mila le ore dedicate ad attività di pulizia, sanificazione e supporto con l’ausiliariato, mentre circa 100mila ore hanno riguardato i servizi di logistica, portineria e accoglienza. A questi numeri si aggiungono 42.838 ore di interventi straordinari come traslochi, pitturazioni, prestazioni aggiuntive in reparti non affidati, pulizie speciali e cura del verde. Particolarmente rilevante anche l’impegno nella formazione: 7.578 ore sono state infatti investite per aggiornare e qualificare il personale.

«Dopo il report sull’attività svolta nel primo anno di convenzione con la ASL BT per l’emergenza urgenza - ha dichiarato l’amministratrice unica della Sanitaservice ASL BT, dott.ssa Annachiara Rossiello - abbiamo voluto rendere conto anche del lavoro svolto nei settori più consolidati, sin dalle origini della società, che ha permesso di internalizzare molti servizi fondamentali».

Sanitaservice si è distinta per la sua capacità di garantire continuità ed efficienza, contribuendo in maniera concreta alla rifunzionalizzazione di reparti esistenti e all’apertura di nuove strutture. «La nostra attività - ha aggiunto Rossiello - spazia dalle pulizie e sanificazioni alle manutenzioni, fino al supporto nei lavori di adeguamento degli ambienti ospedalieri, senza trascurare la cura del verde nelle aree esterne».

Un’attenzione particolare è stata riservata alla formazione generale e specifica del personale, considerata un elemento strategico per migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti.

«Guardiamo al futuro - ha concluso l’Amministratrice - con la consapevolezza che Sanitaservice ASL BT rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’azione quotidiana della sanità in tutto il territorio della sesta provincia pugliese».

YLENIA NATALIA DALOISO