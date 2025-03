Trinitapoli ricorda le vittime del Covid con una sentita cerimonia commemorativa

TRINITAPOLI - In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, l’amministrazione comunale di Trinitapoli ha organizzato una solenne cerimonia commemorativa, volta a rendere omaggio a quanti hanno perso la vita a causa della pandemia che ha profondamente segnato la società contemporanea. (Video - Foto)

L’evento si è svolto alle ore 18:00 in viale Europa, nei pressi del Butterfly, alla presenza delle autorità civili e religiose. Hanno partecipato il sindaco, Francesco di Feo, il parroco della Parrocchia B.V.M. di Loreto, Mons. Giuseppe Pavone, la presidente del Consiglio comunale, Loredana Lionetti, e i membri dell’amministrazione comunale. A conferire ulteriore solennità alla cerimonia, la partecipazione della comandante della Polizia Locale, Giuliana Veneziano, e dei rappresentanti delle associazioni locali, tra cui il Vespa Club e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Trinitapoli.

Un momento particolarmente toccante è stato dedicato ai familiari delle vittime, ai quali è stato rivolto un pensiero di vicinanza e cordoglio. La loro sofferenza rappresenta una ferita ancora aperta per l’intera comunità, che ha voluto manifestare il proprio sostegno con sincera partecipazione e rispetto.

Nel corso della cerimonia, si sono susseguiti momenti di raccoglimento e preghiera, offrendo ai presenti un’opportunità per riflettere sul significato di questa giornata e per onorare il ricordo di chi non è più tra noi. L’intervento del sindaco ha posto l’accento sulla necessità di preservare la memoria di quanto accaduto e di trarre insegnamento dall’esperienza vissuta: “La pandemia ha inciso profondamente sulle nostre vite - ha sottolineato di Feo -, privandoci di affetti, certezze e stabilità. Oggi, come comunità, ci riuniamo per ricordare le vittime e per riaffermare i valori della solidarietà e della responsabilità collettiva, elementi imprescindibili per costruire un futuro più consapevole e resiliente”.

La commemorazione si è conclusa con un momento di raccoglimento collettivo, a testimonianza dell’impegno della comunità di Trinitapoli nel mantenere viva la memoria delle vittime e nel promuovere una rinnovata consapevolezza dell’importanza della coesione sociale, della prevenzione e della solidarietà.

GAETANO DALOISO