Approvata in consiglio comunale la convenzione quadro per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori

CANOSA DI PUGLIA - L’oratorio rappresenta da sempre un punto di riferimento per i ragazzi, un luogo di aggregazione e crescita che promuove valori fondamentali come la solidarietà, l’educazione civica e il rispetto reciproco. È per questo che, in occasione del Consiglio comunale tenutosi ieri, venerdì 28 marzo, l’amministrazione comunale ha sottoposto all’attenzione dell’assise l’approvazione della convenzione quadro tra l’ente e le parrocchie della zona pastorale di Canosa di Puglia e Loconia per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori.

Il punto all’ordine del giorno è stato illustrato dall’assessore alle Politiche sociali e Welfare, Maria Angela Petroni, che durante il suo intervento ha sottolineato come l’accordo riconosca il ruolo fondamentale degli oratori nella formazione e nella crescita dei giovani, valorizzando il contributo alla coesione sociale e alla prevenzione del disagio giovanile.

Tale funzione, riconosciuta sia dalla normativa nazionale che regionale - vedi la legge 328/2000 e le leggi regionali Puglia 17/2016 e 44/2018 (inerenti rispettivamente la funzione educativa-sociale degli oratori e il finanziamento delle medesime attività) - consolida la collaborazione tra l’amministrazione comunale e le parrocchie del territorio per il bene della comunità giovanile.

L’accordo prevede l’organizzazione di attività e servizi (tra le quali animazione, formazione, iniziative culturali e supporto alle famiglie), sostegno comunale attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito di beni mobili e immobili per la realizzazione delle attività, l’istituzione di un tavolo di lavoro tra il Comune e le parrocchie per monitorare e coordinare le attività, e la possibilità di co-progettazione di iniziative sociali aggiuntive in linea con i progetti educativi degli oratori.

«L’approvazione di questa convenzione - spiega il sindaco di Canosa, Vito Malcangio - porterà benefici tangibili per la nostra comunità, come il rafforzamento della rete di supporto per i giovani, una maggiore inclusione sociale e prevenzione della devianza minorile, l’ottimizzazione delle risorse locali attraverso una collaborazione strutturata tra pubblico e privato sociale, ma anche la valorizzazione degli spazi e delle strutture comunali a beneficio della cittadinanza».

«L’oratorio - afferma l’assessore alle Politiche sociali e Welfare, Maria Angela Petroni - è un luogo di crescita e di speranza per tanti ragazzi e famiglie. Con questa convenzione, l’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a sostenere politiche giovanili efficaci e inclusive».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia