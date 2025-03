Festival Internazionale dell’Aquilone: evento a misura di bambino. A Margherita di Savoia, dal 24 aprile al 4 maggio, numerose iniziative per i più piccoli

MARGHERITA DI SAVOIA - Bambini protagonisti a Margherita di Savoia in occasione dell’undicesimo Festival Internazionale dell’Aquilone. L’evento, giunto alla sua undicesima edizione, è organizzato da ASBA (Associazione Stabilimenti Balneari di Margherita di Savoia) ed è in programma dal primo al 4 maggio. Verrà preceduto da un prefestival della durata di una settimana (dal 24 al 30 aprile) e seguito da un dopofestival, previsto nel mese di maggio, che avrà per protagonista un evento gourmet dedicato alla seppia margheritana. (Approfondimenti)

Oltre al volo libero degli aquiloni sulla spiaggia (tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 19), inclusa l’esibizione di quelli acrobatici (dal primo al 4 maggio), ci saranno altre occasioni pensate per il divertimento dei più piccoli durante i giorni della manifestazione, che porta ogni anno in Puglia gli aquiloni provenienti da tutto il mondo.

Ci sarà la possibilità di imparare gratuitamente a costruire gli aquiloni, personalizzandoli con la propria fantasia e testandoli sulla spiaggia, grazie a dei laboratori studiati ad hoc per i più piccoli, a partire dai 6 anni di età. I giorni per questa attività sono: 28, 29, 30 aprile, 2 e 3 maggio (dalle ore 9.30 alle ore 12), presso gli stabilimenti balneari Lido Hotel, Levante e Perla. Oltre a questi, ci saranno tante altre attività organizzate nei vari lidi di Margherita di Savoia. (Video)

Torna anche quest’anno, venerdì 25 aprile, il “Walk, Color & Fly” (ritrovo alle ore 8, inizio alle ore 10, Belvedere via Valerio, lungomare Cristoforo Colombo). Un appuntamento atteso da grandi e piccini. L’evento consiste in una passeggiata in spiaggia, diversa dal solito. I partecipanti, prenotandosi con il pagamento di un ticket tramite il sito ufficiale della manifestazione (www.aquilonimargherita.it), riceveranno un kit che include, tra le altre cose, anche occhiali da sole e polveri colorate, del tutto naturali. A quel punto, non rimarrà che lasciarsi andare all’esplosione di gioia e colori. (Video)

Giovedì primo maggio, alle ore 10.30, piazza Libertà ospiterà la parata delle bandiere e, dalle ore 16.30 alle ore 20, i bambini saranno protagonisti con un loro evento a tema. Tutti i giorni, in piazza Libertà (alle ore 20), ci sarà l’intrattenimento musicale. Per l’occasione, corso Vittorio Emanuele II, largo Giannone e piazza Libertà verranno allestiti con luminarie. L’evento si concluderà il 4 maggio.

Quest’anno il prefestival sarà completamente dedicato ad un Paese, scelto come ospite d’onore: la Thailandia, che verrà rappresentata dal suo ambasciatore, Puttaporn Ewtoksan.

«I bambini sono i veri protagonisti del nostro festival - afferma Antonio Capacchione, presidente ASBA -. E vederli partecipare e divertirsi spensierati, ammirando gli aquiloni nel cielo a naso all’insù, sarà per noi la soddisfazione più grande».

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Margherita di Savoia, con il patrocinio della Regione Puglia, di Pugliapromozione e il sostegno di Pugliacultura.

ALESSANDRA RICCO (Ufficio Stampa ASBA)