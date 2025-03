Completati gli interventi al presidio ospedaliero “Tatarella”: nuova sala operatoria oftalmologica e parcheggio più sicuro

CERIGNOLA - Giovedì 27 marzo, l’ospedale “Tatarella” di Cerignola ha visto la consegna di una serie di lavori che migliorano sensibilmente sia le condizioni di lavoro degli operatori sanitari, sia la fruizione dei servizi da parte dell’utenza, alla presenza del vicepresidente ed assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, del sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, e della direzione strategica di ASL FG, guidata da Antonio Nigri.

Il più consistente degli interventi portati a compimento riguarda il parcheggio. A fronte di un investimento ammontante a 150 mila euro, l’intera area di 7.300 mq è stata riqualificata: gli ingressi sono controllati per mezzo di un sistema automatizzato che include il riconoscimento delle targhe e dissuasori con colonne a scomparsa, mirati a impedire accessi non autorizzati; è stato attivato il nuovo sistema di illuminazione esterna con 54 proiettori a LED; sono state installate 30 nuove telecamere HD ad infrarossi; sono stati realizzati 104 posti auto su una superficie di 2.600 mq, riservati al personale di ASL Foggia, e 171 posti auto riservati agli utenti su una superficie di 4.700 mq, con 4 posti riservati alle persone con disabilità e 4 posti riservati a donne in gravidanza o con bambini fino a due anni d’età.

Gli altri interventi: nuova sala operatoria oftalmologica; nuove apparecchiature per la risonanza magnetica; nuove apparecchiature per il reparto di rianimazione e anestesia; costruzione di un percorso che consente la visita dei familiari ai propri cari ricoverati, rispettando i più alti standard di sicurezza; nuova collocazione dei laboratori analisi.

È stata annunciata la sottoscrizione di una convenzione con il Policlinico di Bari che assicura al P.O. cerignolano un numero sufficiente di anestesisti e sono stati assunti, a tempo determinato, quattro nuovi infermieri che lavoreranno nel blocco operatorio.

Infine, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Comune di Cerignola e ASL Foggia che prevede un presidio assiduo dell’area ospedaliera da parte del Corpo di Polizia Locale.

Il sindaco Francesco Bonito ha anche visitato i locali destinati al Servizio di Supporto di Fibrosi Cistica, unico presente in territorio pugliese insieme a quello di Bari.

“Da quando questa amministrazione si è insediata, abbiamo lavorato costantemente, fianco a fianco con l’amministrazione regionale, in modo da conseguire risultati superiori a quelli conseguiti negli ultimi vent’anni, garantendo una filiera istituzionale forte, ma soprattutto attenta al nostro territorio, alla nostra città e al nostro ospedale. I risultati ottenuti in questi anni rappresentano un netto miglioramento della qualità dei servizi che il polo ospedaliero offrirà. Auspico ora che l’emodinamica sia realizzata per riqualificare al massimo il nostro Presidio Ospedaliero, e su questo siamo al lavoro ormai da tempo con la giunta regionale ed in particolare con l’assessore Piemontese, che ha letteralmente dimostrato di ‘voler bene’ alla nostra città. Inoltre, la convenzione siglata consentirà alla vigilanza urbana di frequentare l’intera area ospedaliera, un servizio già sperimentato in questi anni nei momenti di criticità”, sono state le parole del sindaco Bonito.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola