Cent’anni di vita e di storia: Trinitapoli festeggia Loreta Miccoli

TRINITAPOLI - La città rende omaggio ad un secolo di vita e di storia: la signora Loreta Miccoli, vedova Di Pace, ha compiuto oggi 100 anni, celebrando questo straordinario traguardo insieme ai figli, ai nipoti, ai parenti e all’intera comunità casalina che si è stretta attorno a lei con affetto e riconoscenza.

Nata il 3 aprile 1925, la signora Loreta è testimone diretta di un secolo di profondi cambiamenti, conservando e trasmettendo nel tempo i valori di una generazione che ha attraversato la guerra, la ricostruzione e le trasformazioni della società contemporanea.

Per l’occasione, il sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha voluto rendere omaggio alla centenaria con una visita personale, accompagnato dall’assessora ai Servizi sociali Maria Rosaria Capodivento e dall’assistente sociale Debora D’Addato. Un gesto sentito, a nome dell’intera città, che ha voluto riconoscere il valore umano e simbolico di questo importante traguardo.

«Siamo qui per esprimere i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale della città di Trinitapoli - ha dichiarato il sindaco -. Nonna Loreta rappresenta un prezioso patrimonio di tradizioni, valori culturali e civili, un esempio di vita per i giovani e per tutta la nostra comunità».

L’amministrazione comunale ha voluto così unirsi ai festeggiamenti familiari, esprimendo gratitudine e stima ad una cittadina che incarna la memoria storica di Trinitapoli, e rinnovando gli auguri più affettuosi a lei e ai suoi cari.

Un compleanno che diventa celebrazione collettiva, dove affetto privato e riconoscimento pubblico si fondono in un unico, grande abbraccio.

