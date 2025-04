Sottoscritto protocollo tra Prefettura e ASL BT per l’assistenza sanitaria agli stranieri presso CPR aventi sedi in altre province

BARLETTA - Questo pomeriggio, presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, è stato sottoscritto un importante protocollo di collaborazione tra la Prefettura - UTG di Barletta Andria Trani e l’Azienda Sanitaria Locale BT per la definizione delle procedure volte a garantire l’accertamento delle condizioni di salute e l’assistenza medica propedeutiche al trattenimento degli stranieri presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) aventi sedi in altre province.

L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta Andria Trani si impegna a garantire la possibilità di effettuare visite mediche in una o più strutture di sua pertinenza, incluso il pronto soccorso, anche in orario notturno, oppure festivo, secondo criteri che non rechino pregiudizio al corretto completamento delle procedure oggetto della convenzione, nonché ad autorizzare i propri medici ad accedere presso i locali della Questura quando utile e necessario alla gestione delle attività oggetto dell’Accordo sottoscritto.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani