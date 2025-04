Al nastro di partenza Palestranatura: una salutare miscela di sport, natura e cultura

TRINITAPOLI - Palestranatura è una manifestazione sportiva che il CONI regionale e provinciale propone da 5 anni nella BAT agli studenti di quinta elementare, riscuotendo consensi sempre crescenti. Il successo è determinato dal format di un’esperienza che traduce in realtà il monito latino mens sana in corpore sano, unendo l’ambiente - come sfondo delle attività e palestra di diverse discipline sportive - alla conoscenza dei “gioielli culturali” del nostro territorio.

Ogni singola tappa, prevista in 7 città della BAT, avrà 6 moduli di attività, di cui 5 - a rotazione - saranno dedicati, per 25 minuti, alle varie discipline sportive, e il sesto illustrerà ai ragazzi, sotto la guida di un esperto, il sito archeologico, storico o paesaggistico inserito nel programma.

Le date e le città fissate per le 7 tappe sono le seguenti:

PRIMA TAPPA: mercoledì 9 aprile 2025, ore 8.30 - Trinitapoli, zona Parco degli Ipogei;

SECONDA TAPPA: martedì 15 aprile 2025, ore 8.30 - Barletta, fossato del Castello;

TERZA TAPPA: martedì 29 aprile 2025, ore 8.30 - Bisceglie, Casale di Zappino;

QUARTA TAPPA: giovedì 8 maggio 2025, ore 8.30 - Andria, piazza Catuma;

QUINTA TAPPA: mercoledì 14 maggio 2025, ore 8.30 - Canosa di Puglia, Battistero San Giovanni;

SESTA TAPPA: mercoledì 21 maggio 2025, ore 8.30 - Trani, Monastero Santa Maria di Colonna;

SETTIMA TAPPA: venerdì 23 maggio 2025, ore 8.30 - Margherita di Savoia, litoranea e spiaggia presso Lido Sirenetta.

La quinta edizione di Palestranatura è stata presentata a Trinitapoli venerdì 4 aprile presso l’auditorium “Ninì Ungaro” dell’Istituto comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone”.

Alla conferenza stampa erano presenti il presidente regionale del CONI Puglia, Angelo Giliberto; il delegato provinciale, Antonio Rutigliano; il sindaco, Francesco di Feo; l’assessore, Giovanni Landriscina; i rappresentanti delle scuole coinvolte; Anselmo Mannatrizio, nella doppia veste di consigliere comunale e fiduciario CONI per la città di Trani; Vittorio Fata, presidente del Consiglio comunale di Bisceglie; e, ormai immancabili, il presentatore ufficiale dell’evento, professor Giuseppe Acquafredda, e Giuseppe Beltotto, autore dei servizi fotografici.

Quest’anno sono previsti dei corner informativi di carattere sociale e sanitario, curati dall’associazione LILT BAT, diretta da Michele Ciniero, presente anch’egli alla conferenza stampa.

I piccoli studenti di Trinitapoli si eserciteranno nelle varie discipline sportive, ammireranno il sito archeologico degli Ipogei e, a conclusione, avranno in dono i libri raccolti dal CONI locale grazie alle donazioni dei tanti lettori del paese.

ANTONIETTA D’INTRONO