Terme di Margherita di Savoia: prende il via la nuova stagione dedicata alla salute, tra benessere e valorizzazione del territorio

MARGHERITA DI SAVOIA - Le Terme di Margherita di Savoia si apprestano ad inaugurare una nuova stagione dedicata alla salute e al benessere. A partire da lunedì 7 aprile, il rinomato stabilimento termale riaprirà le sue porte, offrendo una vasta gamma di trattamenti curativi e riabilitativi che coniugano tradizione e innovazione.

Tra le cure convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, spiccano i percorsi di riabilitazione motoriae respiratoria termale, apprezzati da pazienti provenienti da ogni parte d’Italia. Questi trattamenti combinano l’efficacia terapeutica delle acque termali con metodologie riabilitative moderne e personalizzate, rappresentando un valido supporto per chi necessita di cure specialistiche.

Le Terme di Margherita di Savoia non costituiscono soltanto un centro di riferimento per la salute, ma rappresentano anche un elemento strategico per il turismo del territorio. Collocate in un’area di rilevante valore ambientale, tra il mare Adriatico e le saline più estese d’Europa - riconosciute come riserva naturale statale e zona umida di rilevanza internazionale - le terme offrono un’esperienza che coniuga il benessere personale con la valorizzazione dell’ambiente circostante. Margherita di Savoia si distingue inoltre per un litorale ampio e sabbioso e per un patrimonio naturalistico di particolare interesse, confermandosi una meta ideale per un turismo orientato al relax, alla salute e alla scoperta della natura.

In previsione del consueto afflusso stagionale, la direzione delle Terme invita gli interessati a prenotare con anticipo per assicurarsi l’accesso ai trattamenti. Per usufruire delle cure in convenzione, è necessario presentare una prescrizione medica (ricetta rossa) rilasciata dal proprio medico di famiglia, con diagnosi e codice della terapia consigliata.

Con l’avvio della nuova stagione, le Terme di Margherita di Savoia rinnovano il proprio impegno a favore della salute e del benessere, offrendo percorsi terapeutici di qualità in un contesto unico per valore ambientale e vocazione all’accoglienza. Un’opportunità concreta per prendersi cura di sé, affidandosi a competenze consolidate e a un territorio che unisce natura, cura e ospitalità.

Informazioni e prenotazioni

Le prenotazioni sono già attive sul sito ufficiale www.termemargherita.it, oppure telefonando al numero 0883.655402.

YLENIA NATALIA DALOISO