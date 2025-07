Passaggio del martelletto al Rotary Club Valle dell’Ofanto: Daniela Russo nuova presidente

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è svolta mercoledì 2 luglio, nella suggestiva cornice dell’Oasi Beach, la cerimonia del passaggio del martelletto del Rotary Club Valle dell’Ofanto: un momento solenne e ricco di significato, che ha segnato la conclusione dell’anno rotariano presieduto da Giovanni Lamanuzzi e l’inizio della nuova presidenza affidata a Daniela Russo. (Foto)

A fare gli onori di casa, in veste di cerimoniere, è stata Emanuela Termine, che ha portato i saluti della segretaria Teresa Cramarossa e introdotto la serata. Il presidente uscente Giovanni Lamanuzzi ha tracciato un bilancio dell’anno appena concluso, evidenziando l’impegno del club nel campo della prevenzione sanitaria attraverso importanti screening gratuiti rivolti alla popolazione. Centrale anche l’attenzione verso le nuove generazioni, testimoniata dal sostegno all’Interact Club e dall’organizzazione della Giornata dello Sport.

Durante la serata è stato ufficializzato l’ingresso di un nuovo socio, Gerardo Russo, presentato dalla vicepresidente Termine: figura di rilievo nel territorio, direttore artistico, impegnato nel sociale e promotore culturale. «Spero che il mio ingresso possa rappresentare un valore aggiunto», ha dichiarato Russo con emozione.

A chiudere l’anno rotariano di Lamanuzzi è stato un sentito momento di ringraziamento rivolto al direttivo e all’assistente del governatore, Pietro De Luca Tupputi Schinosa, che ha lodato la coesione del club e la forza della collaborazione interdistrettuale. Hanno portato i loro saluti istituzionali anche il governatore distrettuale Antonio Braia e l’assistente entrante Riccardo Inchingolo, pronto a sostenere le sfide future del sodalizio.

Particolarmente significativo l’intervento della nuova presidente, Daniela Russo, che ha raccolto il testimone della presidenza con profonda emozione, proprio nell’anno in cui il club celebra il decennale dalla sua fondazione. Socia fondatrice del sodalizio, Russo ha rievocato i primi passi di un progetto nato dieci anni fa e oggi diventato una realtà solida e riconosciuta nel territorio. «Questo gruppo è stato una famiglia nei momenti più difficili della mia vita - ha dichiarato la neo presidente - e oggi, per me, è un onore restituire, attraverso il mio impegno, tutto l’affetto ricevuto».

Il suo mandato sarà orientato alla valorizzazione dei giovani, considerati non solo il futuro ma già il presente del club, attraverso progettualità concrete, come quella recentemente avviata a Bisceglie sul tema della sicurezza urbana.

Nel segno dell’amicizia, del servizio e della continuità, il Rotary Club Valle dell’Ofanto si prepara così ad affrontare un nuovo anno sociale, guidato da una presidente che ha fatto della partecipazione e della cura del gruppo il cuore del proprio impegno.

Perché - come recita il motto dell’anno - “Uniti per sempre, uniti per fare del bene” non è solo uno slogan, ma una promessa da realizzare, insieme.

LUCIA DARGENIO