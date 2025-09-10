Trinitapoli, apre la comunità educativa per minori “Il Gelso”. Avviata la ricerca di educatori professionali

TRINITAPOLI - Sarà operativa dall’11 settembre prossimo la nuova comunità educativa per minori “Il Gelso”, in via Barletta a Trinitapoli. La struttura, gestita dalla cooperativa “Il Giglio”, già attiva a livello regionale nel settore socio-educativo, rappresenta un’importante novità per il territorio, con l’obiettivo di offrire accoglienza, supporto e percorsi formativi a ragazzi in condizioni di fragilità o disagio.

«L’apertura di una comunità educativa per minori nel nostro territorio - ha dichiarato il sindaco, Francesco di Feo - rappresenta un passo importante verso una città più giusta e inclusiva. Un luogo sicuro dove i ragazzi, spesso in situazioni di fragilità o disagio, possano trovare accoglienza, ascolto e percorsi educativi di qualità. È un segno concreto dell’impegno dell’Amministrazione nel garantire pari opportunità a tutti i nostri giovani cittadini».

Sulla stessa linea l’assessore ai Servizi sociali, Maria Rosaria Capodivento: «Questa comunità non sarà solo una struttura, ma un progetto educativo fondato su relazioni, regole condivise e cura. Il nostro obiettivo è offrire ai minori in difficoltà un ambiente stabile e stimolante, dove crescere con dignità, accompagnati da figure professionali competenti. Ringraziamo chi ha collaborato alla realizzazione di questo servizio, che rafforza la rete sociale del territorio».

Per garantire la piena operatività della comunità, la cooperativa Il Giglio ha avviato la ricerca di personale qualificato, in particolare educatori professionali. Gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite il portale Indeed al seguente link: clicca qui per candidarti.

