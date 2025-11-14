Diabete, giornata informativa alle Terme di Margherita di Savoia. Di Feo: «La prevenzione è una priorità»

TRINITAPOLI - Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha preso parte questa mattina all’incontro organizzato dall’ASL BT, in collaborazione con le Terme di Margherita di Savoia, presso la sede termale di Margherita di Savoia in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. (Foto)

L’appuntamento, di grande valore sociale, è stato dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione su una patologia che in Italia coinvolge oltre 4 milioni di persone. Una partecipazione ampia e attenta ha caratterizzato l’iniziativa, che ha offerto ai cittadini momenti di informazione scientifica e visite gratuite, dimostrando come uno stile di vita attivo e un’alimentazione equilibrata rappresentino un investimento essenziale sulla salute.

Tra i relatori sono intervenuti la Dott.ssa Marina Lalli e il Dr. Domenico Antonelli, Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 1 della ASL BT, approfondendo aspetti clinici, organizzativi e soprattutto preventivi del diabete, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per migliorare la consapevolezza e la gestione quotidiana della malattia.

Durante l’incontro, il Sindaco di Feo ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della diffusione culturale del benessere nella comunità: «La prevenzione è una priorità: momenti come questo contribuiscono a costruire una comunità più consapevole e più sana», ha dichiarato il primo cittadino, esprimendo un sentito ringraziamento all’ASL BT e alle Terme di Margherita di Savoia per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’organizzazione dell’evento.

