Studenti a teatro per il musical “Scelgo Io!”. Petroni: «Un’esperienza formativa per sensibilizzare i giovani su rispetto, responsabilità e libertà di scelta»

CANOSA DI PUGLIA - Ieri mattina, presso il Teatro Comunale di Canosa di Puglia, gli studenti delle scuole del territorio hanno assistito al musical Scelgo Io!, uno spettacolo inserito nel programma della Settimana contro la Violenza sulle Donne, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Canosa di Puglia e dedicato alla sensibilizzazione dei più giovani sui temi della libertà di scelta, della responsabilità personale e del rispetto nelle relazioni.

A portare in scena lo spettacolo è stata la compagnia Be-Honest, che, attraverso un linguaggio artistico moderno e immediato, ha affrontato tematiche attuali come il coming out, la depressione, il body shaming e la violenza sulle donne. Argomenti complessi, trattati con delicatezza e grande impatto emotivo, capaci di stimolare una riflessione autentica e profonda.

Il musical ha guidato gli studenti in un percorso narrativo fatto di musica, testimonianze sceniche e momenti di coinvolgimento emotivo, con l’obiettivo di renderli più consapevoli delle proprie scelte, dei propri diritti e del valore del rispetto verso sé stessi e verso gli altri.

L’iniziativa ha rappresentato una preziosa occasione formativa e culturale, perfettamente in linea con gli obiettivi promossi durante la Settimana contro la Violenza sulle Donne: educare le nuove generazioni alla prevenzione, alla parità, al rispetto e alla costruzione di relazioni sane.

A margine dell’evento, l’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, dott.ssa Maria Angela Petroni, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione degli studenti e per la qualità dello spettacolo: «La presenza dei nostri ragazzi al musical Scelgo Io! ha un valore importantissimo. Attraverso l’arte, la musica e l’emozione, lo spettacolo è riuscito a trasmettere messaggi fondamentali sulla libertà, sul rispetto, sulla responsabilità personale e sulla dignità di ogni individuo. Iniziative come questa rafforzano il nostro impegno nel costruire una comunità più consapevole, in cui ogni giovane si senta libero di esprimersi e di vivere relazioni fondate sulla parità. Scelgo Io! ha confermato ancora una volta quanto il teatro possa essere uno strumento potente per educare e coinvolgere: non solo uno spettacolo, ma un invito a guardarsi dentro, a riconoscere il proprio valore e a ricordare che ogni scelta, piccola o grande, costruisce un pezzetto del nostro futuro».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia