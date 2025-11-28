“Un gioco per un sorriso”: a Canosa di Puglia parte la raccolta di giocattoli per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici

CANOSA DI PUGLIA - Regalare un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali delle città limitrofe. È questo il cuore dell’iniziativa “Un gioco per un sorriso”, promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Canosa di Puglia con la collaborazione degli Operatori Emergenza Radio (OER) e della tifoseria.

L’iniziativa prevede una raccolta di giocattoli nuovi destinati ai piccoli pazienti che trascorreranno il periodo natalizio in ospedale. Un gesto semplice, che vuole trasformarsi in un sorriso e in un segnale concreto di vicinanza da parte della comunità canosina a chi, in un momento così speciale dell’anno, vive la fragilità del ricovero.

I cittadini potranno contribuire donando un giocattolo nelle seguenti giornate:

• 30 novembre e 7 dicembre - Stadio Comunale San Sabino, ore 15:00;

• 5 gennaio - Piazza Vittorio Veneto, dalle 10:00 alle 20:00.

Un’iniziativa che, pur nascendo nell’ambito sportivo, si inserisce pienamente nelle attività di promozione sociale portate avanti dall’Assessorato. L’obiettivo è valorizzare lo sport non solo come competizione, ma come strumento di comunità, partecipazione e solidarietà.

A rimarcare questo valore è l’assessora allo Sport, Antonietta Cristiani: “Lo sport non è soltanto competizione o allenamento: è sensibilità e solidarietà. Con questa raccolta vogliamo trasmettere ai giovani il valore del dono e della vicinanza, e al tempo stesso offrire un gesto concreto ai bambini che vivono un momento di fragilità.”

Il Comune di Canosa di Puglia invita le famiglie, le associazioni e tutti i cittadini a partecipare e a contribuire: anche un singolo giocattolo può diventare un grande segno d’amore e portare un sorriso in più tra i corridoi dei reparti pediatrici durante le festività natalizie.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia