Menu

Info Corriere

___________
  • Barra nera

Sociale

“Un gioco per un sorriso”: a Canosa di Puglia parte la raccolta di giocattoli per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici

CANOSA DI PUGLIA - Regalare un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali delle città limitrofe. È questo il cuore dell’iniziativa “Un gioco per un sorriso”, promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Canosa di Puglia con la collaborazione degli Operatori Emergenza Radio (OER) e della tifoseria.

L’iniziativa prevede una raccolta di giocattoli nuovi destinati ai piccoli pazienti che trascorreranno il periodo natalizio in ospedale. Un gesto semplice, che vuole trasformarsi in un sorriso e in un segnale concreto di vicinanza da parte della comunità canosina a chi, in un momento così speciale dell’anno, vive la fragilità del ricovero.

I cittadini potranno contribuire donando un giocattolo nelle seguenti giornate:

30 novembre e 7 dicembre - Stadio Comunale San Sabino, ore 15:00;
5 gennaio - Piazza Vittorio Veneto, dalle 10:00 alle 20:00.

Un’iniziativa che, pur nascendo nell’ambito sportivo, si inserisce pienamente nelle attività di promozione sociale portate avanti dall’Assessorato. L’obiettivo è valorizzare lo sport non solo come competizione, ma come strumento di comunità, partecipazione e solidarietà.

A rimarcare questo valore è l’assessora allo Sport, Antonietta Cristiani: “Lo sport non è soltanto competizione o allenamento: è sensibilità e solidarietà. Con questa raccolta vogliamo trasmettere ai giovani il valore del dono e della vicinanza, e al tempo stesso offrire un gesto concreto ai bambini che vivono un momento di fragilità.”

Il Comune di Canosa di Puglia invita le famiglie, le associazioni e tutti i cittadini a partecipare e a contribuire: anche un singolo giocattolo può diventare un grande segno d’amore e portare un sorriso in più tra i corridoi dei reparti pediatrici durante le festività natalizie.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia

Canosa di Puglia Bambini Solidarietà Partecipazione Promozione sociale Cristiani Antonella Reparti pediatrici Operatori Emergenza Radio OER Raccolta giocattoli