Con il progetto “La Cura” un sostegno reale per coloro che assistono un familiare disabile

MARGHERITA DI SAVOIA - È operativo presso il Comune di Margherita di Savoia il progetto “La Cura”, che ha come obiettivo la presa in carico dei caregiver familiari: l’iniziativa offre e potenzia una rete di prossimità per coloro che si prendono cura di un familiare disabile o malato.

Il progetto “La Cura”, finanziato dalla Fondazione “Con il Sud”, vede la Cooperativa Sociale Europea Escoop quale soggetto responsabile in partnership con l’Ambito Territoriale Sociale “Tavoliere Meridionale” e mette gratuitamente a disposizione tutte le figure professionali e i servizi di cui i caregiver possono avere bisogno per migliorare la qualità della vita: dal sostegno psicologico alle consulenze in materia giuridica e fiscale, dall’accesso ai servizi e alle prestazioni sociosanitarie al supporto nelle pratiche burocratiche dedicate all’assistenza ma anche una consulenza su ausili tecnici ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Lo sportello per il tempo libero offre servizi finalizzati a liberare il tempo del caregiver familiare dal lavoro di cura, inserendolo in percorsi di socialità finalizzati alla riappropriazione del tempo libero ed elaborati in forma personalizzata da una equipe multiprofessionale formata da figure specifiche in base ai servizi erogati.

Per accedere al servizio è possibile recarsi personalmente al Servizio Sociale Professionale al primo piano del Palazzo di Città il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00 ed il martedì dalle 16.30 alle 18.30 oppure contattare telefonicamente l’Assistente Sociale del Comune di Margherita di Savoia, Dott.ssa Valentina Carone, al numero telefonico 0883.659207.

Per fissare un appuntamento, per ricevere ulteriori informazioni o per ogni altra necessità è possibile rivolgersi alla coordinatrice della equipe multiprofessionale Dott.ssa Mariangela Garbetta ai seguenti recapiti: tel. 0885.425370, cell. e whatsapp 393.9601483, mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto e l’assessore ai servizi sociali Grazia Damato, in una dichiarazione congiunta, sottolineano: «Il Progetto “La Cura” vuole alleviare il peso dell’impegno di quanti assistono un familiare in difficoltà favorendo una maggiore informazione per coloro che assumono compiti di cura: è una forma di welfare che viene incontro alle necessità reali di quelle famiglie in cui c’è una persona non autosufficiente».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO