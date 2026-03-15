San Ferdinando di Puglia, Premio Donna FIDAPA: la quarta edizione accende i riflettori su storie di impresa, cultura e innovazione

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Una serata dedicata al talento, all’imprenditoria e alla leadership femminile. Si è svolta sabato 14 marzo, presso l’auditorium dell’Istituto “Michele Dell’Aquila”, la quarta edizione del Premio Donna, organizzato dalla sezione Ofantina della FIDAPA con il patrocinio dei Comuni di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia. (Foto)

L’iniziativa, presentata da Natalino Monopoli, ha celebrato alcune figure femminili che, nei rispettivi ambiti professionali, si distinguono per impegno, competenza e capacità di valorizzare il territorio.

Ad aprire la serata i saluti istituzionali della presidente del Distretto Sud-Est FIDAPA Emiliana Trentadue, della presidente della sezione Ofantina Carmela Di Bari e della referente del premio Giovina D’Addato.

Trentadue ha evidenziato come il Premio Donna valorizzi figure femminili capaci di creare valore nella società e di diventare modelli positivi per le nuove generazioni. Di Bari ha sottolineato che il riconoscimento nasce per premiare donne imprenditrici che, con talento e determinazione, portano il nome del territorio oltre i suoi confini. D’Addato ha invece ripercorso la storia dell’iniziativa, cresciuta negli anni attraverso edizioni dedicate a diversi ambiti, dall’arte alla musica fino all’imprenditoria.

Protagoniste della quarta edizione sono state alcune donne che si sono affermate nei rispettivi settori professionali.

Il premio è stato conferito alle sorelle Marilia Leone e Linda Leone, titolari della cantina Madri Leone, realtà vitivinicola impegnata nella valorizzazione dei vitigni pugliesi e nella narrazione, attraverso le etichette dei propri vini, di storie legate a figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia.

Riconoscimento anche per la farmacista Sabrina Fiorentino, CEO e founder della startup innovativa Sestre, azienda con sede a Trinitapoli che sviluppa integratori nutraceutici basati su principi attivi derivati dai prodotti della dieta mediterranea, con particolare attenzione alla salute femminile.

Premiata inoltre l’imprenditrice Marina Parente, CEO dell’azienda agricola Terra d’Oro, realtà impegnata nella promozione sui mercati nazionali e internazionali di prodotti legati alla tradizione gastronomica italiana.

Ai nostri microfoni Parente ha raccontato l’emozione per il riconoscimento e alcune difficoltà che ancora oggi le donne incontrano nel mondo del lavoro: «Sono rimasta molto stupita dall’essere stata segnalata per questo premio e mi ha fatto molto piacere, anche perché sostengo sempre le donne. Mi capita spesso di avere a che fare con persone che chiedono espressamente di parlare con un uomo. Quando dico che sono io l’amministratore o la responsabile, sento ancora una certa diffidenza. È una cosa assurda, ma succede ancora. Dobbiamo essere noi donne a far capire che possiamo ricoprire questi ruoli pienamente».

Tra le premiate anche Marina Lalli, direttore generale delle Terme di Margherita di Savoia e presidente nazionale di Federturismo Confindustria, figura di riferimento nel settore turistico e termale. «Eventi come questo - ha dichiarato Lalli - sono momenti importanti di riflessione sul ruolo della donna e su quanto ancora ci sia da fare per cambiare alcune mentalità. È fondamentale lavorare soprattutto con le nuove generazioni, a partire dalla scuola, per creare un ambiente di piena parità tra maschi e femmine e superare gli stereotipi».

Il riconoscimento è stato assegnato anche a Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari e prima donna a ricoprire questo incarico, impegnata nella promozione dell’imprenditoria e nel sostegno alle imprese del territorio.

Premiata infine anche l’attrice Antonella Genga, madrina dell’evento, per aver saputo coniugare il talento artistico con la capacità di trasformare il teatro in un progetto di imprenditoria culturale.

Spazio anche ai giovani studenti del territorio, premiati per progetti di imprenditorialità e innovazione sviluppati nelle scuole. Tra questi gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Margherita di Savoia, dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Leone” di Trinitapoli e dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Giovanni XXIII” di San Ferdinando di Puglia.

La serata è stata arricchita da momenti musicali con l’omaggio alla voce di Mina, interpretata dalla cantante “Lady Mina” Francesca Disalvo, accompagnata alle tastiere da Samuele Princigalli e alle percussioni da Maurizio Vurchio.

La quarta edizione del Premio Donna si conferma così un appuntamento significativo per il territorio, capace di raccontare storie di impegno e successo femminile e di promuovere una riflessione sempre attuale sul ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro.

LUCIA DARGENIO