Trinitapoli, una carrozzina elettrica per rendere accessibile il patrimonio naturalistico

TRINITAPOLI - Una carrozzina elettrica destinata a consentire anche alle persone con disabilità o ridotta capacità motoria di visitare in maggiore autonomia il patrimonio naturalistico del territorio. È stata consegnata nella mattinata di venerdì 24 luglio, nella zona umida nei pressi del campo sportivo, al Centro di educazione ambientale del Comune di Trinitapoli.

L’iniziativa rientra nel progetto C.Os.T.A. (Comunità Ospitali per un Turismo Accessibile), finanziato dalla Regione Puglia con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità e coordinato da A.FO.RI.S. Impresa Sociale, ente capofila del partenariato.

L’ausilio, progettato per agevolare gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie, sarà impiegato durante le attività organizzate dal Centro di educazione ambientale, permettendo a cittadini e visitatori di conoscere le bellezze ambientali di Trinitapoli in condizioni di maggiore autonomia e sicurezza. La consegna si inserisce nell’azione “Accesso senza limiti: come esplorare le meraviglie del nostro territorio”, finalizzata ad eliminare gli ostacoli che possono limitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e turistica.

Alla cerimonia hanno preso parte Saverio Russo, responsabile del progetto per A.FO.RI.S., il sindaco Francesco di Feo, l’assessora alle Politiche sociali Maria Rosaria Capodivento, l’assessora all’Ambiente Antonia Iodice, la consigliera comunale Anna Colia e le funzionarie dell’Ufficio Servizi sociali Miriam Latella e Valentina Ferrulli.

«L’accessibilità è una misura della qualità di una comunità - ha sottolineato il sindaco Francesco di Feo -. Ricevere questa carrozzina elettrica significa offrire uno strumento concreto che consentirà a molte persone di vivere il nostro territorio con maggiore autonomia e dignità. Come Amministrazione continueremo a investire in politiche che mettano al centro la persona, affinché Trinitapoli sia sempre più inclusiva, accogliente e capace di garantire pari opportunità a tutti».

Per l’assessora Maria Rosaria Capodivento, ogni intervento capace di rimuovere una barriera rappresenta «un passo avanti verso una società più giusta». «Questa carrozzina elettrica - ha aggiunto Capodivento - non è soltanto un ausilio, ma uno strumento che restituisce libertà di movimento, autonomia e possibilità di partecipazione. Continueremo a costruire una rete di servizi sempre più vicina ai bisogni della comunità, perché nessuno deve sentirsi escluso».

Redazione CorriereOfanto.it (Foto: Giuseppe Beltotto)