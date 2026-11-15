San Ferdinando di Puglia, gara da 941mila euro per riqualificare piazza Padre Pio e largo San Cassano

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Pavimentazioni in pietra di Apricena e porfido, sistemazione delle aree verdi, nuove alberature, illuminazione pubblica e arredi urbani: sono alcuni degli interventi previsti per la rigenerazione di piazza Padre Pio e largo San Cassano. Il Comune di San Ferdinando di Puglia ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori, per 941.119,84 euro, al netto dell’IVA. L’intervento beneficia di un finanziamento di 1.270.000 euro attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Puglia.

Le opere comprendono anche la sistemazione dei sottofondi e del drenaggio, l’installazione di torrette elettriche a scomparsa, interventi sui parapetti e sul belvedere e il rifacimento delle superfici asfaltate individuate negli elaborati. Il disciplinare stabilisce una durata di 304 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, con la possibilità per le imprese di proporre una riduzione dei tempi nell’offerta.

La decisione a contrarre è stata adottata con la determinazione n. 496 del 5 novembre 2026 del responsabile del Settore Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni, l’ing. Liberato Bozzelli, che ricopre anche il ruolo di responsabile unico del progetto. L’atto, pubblicato nell’Albo pretorio il 10 novembre, approva il bando-disciplinare e la documentazione di gara. La Giunta comunale aveva approvato il progetto esecutivo con la deliberazione n. 95 del 30 giugno 2026.

La gara, pubblicata l’11 novembre, si svolge mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo dell’appalto comprende 27.514,79 euro di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le imprese potranno presentare le offerte attraverso la piattaforma telematica Traspare, che indica come termine le ore 13 del 14 dicembre 2026. Il disciplinare prevede un sopralluogo obbligatorio e stabilisce che le opere e le eventuali proposte migliorative rispettino gli elaborati autorizzati e le prescrizioni della Soprintendenza.

GIUSEPPE DALOISO