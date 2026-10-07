Interventi sulla viabilità rurale: al via i lavori di messa in sicurezza tra contrada La Chiavicella e Ponte Filipponio

TRINITAPOLI - Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del tratturo che collega contrada La Chiavicella a Ponte Filipponio, un tratto della rete viaria rurale utilizzato quotidianamente dagli agricoltori e interessato da un intenso passaggio di mezzi agricoli. L’intervento punta a migliorare la percorribilità della strada e a ridurre i rischi per chi la attraversa, anche in vista delle piogge autunnali e invernali.

A darne notizia è il Comune di Trinitapoli, attraverso una comunicazione del sindaco Francesco di Feo, del vicesindaco Cosimo Damiano Muoio, delegato alla Manutenzione e alla Viabilità extraurbana, e dell’assessore all’Agricoltura Giovanni Landriscina. I lavori rientrano nel programma comunale di manutenzione della viabilità rurale, con particolare attenzione ai collegamenti al servizio delle attività agricole.

La scelta di intervenire su questo tratto, spiega l’Amministrazione, è legata alla sua importanza per il lavoro nelle campagne e alla necessità di prevenire le difficoltà di transito che le precipitazioni possono accentuare durante i mesi più freddi. L’obiettivo è garantire condizioni di maggiore sicurezza e agevolare gli spostamenti di cittadini e operatori del settore.

«Garantire la sicurezza della viabilità rurale significa essere concretamente al fianco di chi ogni giorno lavora la nostra terra», sottolineano il sindaco di Feo e il vicesindaco Muoio. «La manutenzione delle strade agricole rappresenta un’azione importante non solo per la sicurezza di chi le percorre, ma anche per sostenere le attività produttive e agevolare il lavoro quotidiano dei nostri agricoltori».

Redazione CorriereOfanto.it