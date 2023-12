Studenti del Tavoliere Meridionale protagonisti della Settimana FAI per le Scuole

TRINITAPOLI - Si è conclusa con successo la Settimana FAI per le Scuole nei tre Comuni nord ofantini: Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, realizzata sotto la regia del “Gruppo FAI Tavoliere Ofantino”, coordinato da Angela Miccoli, operante da circa tre anni all’interno della delegazione FAI della provincia BAT.

Le giornate FAI sono state organizzate in collaborazione con le varie scuole dell’ambito territoriale, con l’obiettivo comune di valorizzare l’Ofanto e farlo conoscere alle nuove generazioni. A tal proposito, le classi dell’Istituto Istruzione Superiore Statale “Aldo Moro” e dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Giovanni XXIII” di Margherita di Savoia, iscritte al FAI, coordinate rispettivamente dalle docenti Rachele Loffredo e Beatrice Divenosa, hanno accolto, per due giorni, presso la foce dell’Ofanto, in località Fiumara, numerosi gruppi di “Classi Amiche FAI” giunte in visita, provenienti da diverse scuole dei tre Comuni ofantini.

Ad essi i Ciceroni hanno spiegato la ricchezza dell’habitat fluviale e l’importanza di preservarne il delicato equilibrio attraverso le azioni virtuose messe in campo grazie agli interventi di tutela dell’ente “Parco naturale regionale fiume Ofanto”. Della formazione degli Apprendisti Ciceroni del Polo “Aldo Moro” margheritano, diretto da Anna Lamacchia, se ne sono occupati Salvatore Giannino e Mauro Iacoviello, direttore dell’Ente Parco, entrambi ambientalisti e conoscitori del fiume.

Analoghe iniziative sono state realizzate, contemporaneamente, all’Istituto “Dell’Aquila-Staffa” di San Ferdinando di Puglia, diretto da Ruggiero Isernia, animatore del progetto scolastico di valorizzazione dell’Ofanto, anche in veste di presidente dell’associazione “Canoisti sull’Ofanto”. Le classi coinvolte nel Progetto di PCTO dei vari indirizzi, iscritte come Classi Amiche FAI e preparate dai rispettivi docenti (Mariangela Sivo, Pina Di Palo e Anna Bozzi), hanno fatto conoscere alle numerose classi in visita il tratto dell’Ofanto adiacente al Parco di Cava Cafiero in contrada San Samuele: uno scrigno di biodiversità e di bellezze naturali, spesso non abbastanza apprezzati dai nostri sguardi distratti e inconsapevoli.

Per la formazione dei Ciceroni di San Ferdinando, il Gruppo FAI si è avvalso dell’intervento di Ruggiero di Gennaro e Pino Cava, appassionati conoscitori dell’Ofanto e di flora e fauna del fiume. Con la loro guida, gli studenti hanno trascorso una divertente mattinata durante la quale si sono cimentati in mini lezioni di canoa.

Le tappe conclusive delle “Giornate FAI per le Scuole” si sono svolte a Trinitapoli presso il Museo Civico degli Ipogei, grazie alla collaborazione dell’Associazione Tautor e all’impegno fattivo delle classi dell’Istituto Istruzione Superiore Statale “Dell’Aquila-Staffa”, dove gli Apprendisti Ciceroni, preparati dalle docenti Maria Grazia Miccoli e Sabrina Damato, hanno illustrato alle classi in visita dell'Istituto Comprensivo “Garibaldi-Leone” i contenuti di una mostra cartografica della storia dei territori affacciati sulla valle dell’Ofanto in Età moderna, spiegando ai compagni più piccoli come e perché venivano redatte queste particolari mappe geografiche ai tempi della Transumanza.

La formazione dei Ciceroni dello “Staffa” è stata affidata a Rosa Crocetta, delegata regionale del FAI per le Scuole, e a Carmine Gissi, che oltre ad essere delegato provinciale del FAI, si è occupato personalmente delle ricerche d’Archivio presso Palazzo Dogana di Foggia per recuperare dagli originali le immagini delle Carte storiche già esposte nella Mostra delle ultime Giornate FAI di Primavera.

GAETANO SAMELE (Foto: Giuseppe Beltotto)