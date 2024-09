Peronospora, dal 19 settembre al via l’erogazione degli aiuti per 47 milioni. Fdl Canosa: «Risposte concrete ed immediate»

CANOSA DI PUGLIA - A partire dal 19 settembre prenderanno il via, da parte di Agea, i pagamenti dei fondi di solidarietà destinati agli agricoltori colpiti dalla peronospora nella tarda primavera ed estate del 2023. La peronospora fu causata dalle ingenti piogge cadute non solo in Puglia, ma anche in altre regioni come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria. A comunicarlo è stato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Gli aiuti, per un totale di 47 milioni di euro, sono riservati alle aziende che hanno subito una riduzione della produzione di uva da vino e da tavola di almeno il 30%. Gli aiuti stanziati non sono la panacea alle problematiche che affliggono la nostra agricoltura, ma sono la dimostrazione di quello che è uno degli obiettivi del nostro Governo, ossia proteggere il futuro del settore vitivinicolo e dare un sostegno concreto ai nostri viticoltori. Il Governo Meloni ha risposto, con immediatezza e concretezza e non sulla base di false promesse, a quella che è stata una vera e propria calamità che ha messo in ginocchio i nostri agricoltori.

A dimostrazione della gravità della situazione è il numero di aziende che hanno fatto richiesta per accedere a tali fondi, circa 30.000, con una richiesta di ristori di circa 1 miliardo e 235 milioni di euro. Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha destinato tutte le risorse disponibili per sostenere le imprese agricole colpite, vale a dire 7 milioni di euro provenienti dalla legge 163/2023 e ulteriori 40 milioni dal Decreto Agricoltura.

“Siamo soddisfatti - spiega l’europarlamentare, On. Francesco Ventola - per il sostegno da parte del Ministero. Ancora una volta il lavoro di squadra ha dato i suoi risultati. Ringrazio il Ministro Francesco Lollobrigida e il presidente della Commissione Agricoltura Luca De Carlo per l’impegno profuso. I nostri agricoltori sono il simbolo della nostra Nazione, la nostra viticoltura è il nostro orgoglio, per cui un intervento economico del nostro Governo era determinato; dimostrazione ne è stato lo stanziamento di ulteriori somme con il Dl Agricoltura”.

“L’azione immediata del Governo Meloni - afferma la consigliera delegata all’Agricoltura, Lucia Masciulli - dimostra ancora una volta la centralità dell’agricoltura. Una risposta immediata non si era mai vista precedentemente, infatti a circa un anno dal verificarsi dell’evento e a pochissimi mesi dalla presentazione delle richieste di aiuto, giugno 2024, i nostri viticoltori vedranno erogarsi quanto richiesto”.

