Rifiuti, intensificati i controlli per combattere l’inciviltà e l’abbandono selvaggio: in arrivo le prime sanzioni

MARGHERITA DI SAVOIA - L’amministrazione comunale ha deciso di intensificare i controlli per contrastare l’incivile e odiosa pratica dell’abbandono selvaggio dei rifiuti.

In accordo con la Polizia Locale, è stato deciso di distaccare due unità del corpo per effettuare i necessari controlli due-tre volte a settimana al fine di risalire, attraverso le immagini delle videocamere di sicurezza ed altri strumenti di indagine, all’identità di chi si rende responsabile di simili comportamenti.

L’attività è già stata avviata e sta dando i primi riscontri: a breve partiranno infatti i primi verbali nei confronti di coloro che sono stati identificati come responsabili di tali violazioni. (Video)

«Purtroppo dobbiamo constatare - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - che persistono ancora sacche di inciviltà rappresentate da persone che continuano a perpetuare comportamenti scorretti, come abbandonare i propri rifiuti sotto casa d’altri o finanche nei mastelli di altri cittadini. In qualche caso, come documentano foto e video in nostro possesso, addirittura abbandonano altri tipi di rifiuti, come lattine vuote, avanzi di cibo e persino mattoni spezzati, nei contenitori destinati alla raccolta delle deiezioni canine. È giusto che i cittadini sappiano che, a fronte degli sforzi che l’amministrazione comunale sta compiendo e nonostante la buona volontà di tante persone che effettuano correttamente lo smaltimento dei rifiuti, c’è sempre qualcuno che si crede più furbo degli altri. Ma grazie all’impegno dell’assessore Salvatore Piazzolla e della Polizia Locale per questi furbetti la pacchia è finita: sono in arrivo i primi verbali nei confronti di coloro che sono stati individuati, sperando che almeno le contravvenzioni possano dissuaderli dal continuare tali comportamenti. Inoltre con le 60 videocamere con cui stiamo per implementare il sistema di videosorveglianza sarà coperto tutto il territorio cittadino e pertanto simili condotte malsane non ci sfuggiranno».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO