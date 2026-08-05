Canosa di Puglia, al via il monitoraggio 2026 per la prevenzione della Xylella

CANOSA DI PUGLIA - Prenderanno il via sul territorio comunale le attività di monitoraggio previste nell’ambito delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa. Infatti, anche per il 2026, Canosa di Puglia rientra nella zona di contenimento individuata dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1201.

A darne comunicazione è l’Amministrazione comunale, che ha informato la cittadinanza e, in particolare, proprietari e conduttori di terreni agricoli sulle modalità con cui saranno effettuati i controlli.

Le operazioni saranno svolte da professionisti incaricati dalla cooperativa affidataria del servizio, Agrifuturo Soc. Coop., appositamente formati dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale e in possesso della qualifica di assistente fitosanitario, attribuita con decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Il Comune precisa che il monitoraggio non comporterà interventi invasivi o distruttivi sulle colture. Il personale incaricato potrà accedere ai fondi agricoli esclusivamente per effettuare controlli visivi e, qualora necessario, prelevare piccolissime porzioni di materiale vegetale da sottoporre alle successive analisi.

L’attività rientra nelle misure di prevenzione e controllo finalizzate a contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa e a tutelare il patrimonio agricolo, ambientale e territoriale.

Da Palazzo di Città arriva quindi l’invito alla collaborazione rivolto alla cittadinanza e soprattutto ai proprietari e ai conduttori dei terreni interessati, affinché consentano al personale incaricato di svolgere regolarmente le operazioni di monitoraggio previste sul territorio comunale.

Redazione CorriereOfanto.it