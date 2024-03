Canosa di Puglia, al via i corsi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Coinvolti gli studenti delle Università di Bari e Foggia

CANOSA DI PUGLIA - Prenderanno il via lunedì 11 marzo, presso Palazzo Carmelitani a Canosa di Puglia, perla dell'archeologia pugliese, i corsi della Scuola di Specializzazione Interateneo in Beni Archeologici. Frutto della convenzione stipulata fra Regione Puglia, Comune di Canosa di Puglia, Università degli Studi di Bari e Università degli Studi di Foggia, l'iniziativa è stata fortemente voluta dal consigliere regionale Francesco Ventola con la proposta di legge avanzata in sede di Consiglio Regionale e approvata all'unanimità dall'intera assise.

La conferenza stampa di presentazione dei corsi avrà luogo martedì 12 marzo, alle ore 11:00, sempre presso Palazzo Carmelitani. A presenziare saranno il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio; l'assessore alla Cultura, Cristina Saccinto; il consigliere regionale Francesco Ventola; la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province BAT e Foggia, Arch. Anita Guarnieri; il coordinatore del Dottorato PASAP - docente della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Prof. Giuliano Volpe; la direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Prof.ssa Roberta Giuliani; il direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università di Bari, Prof. Paolo Ponzio; il docente della Scuola di Specializzazione e membro del Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifico e Culturale, Prof. Matteo Ieva; la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Canosa, Dott.ssa Anita Rocco, e un delegato della Fondazione Archeologica Canosina.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia