Trinitapoli si rialza: tre giorni di impegno per la legalità e contro le mafie

TRINITAPOLI - Dopo le vicende legate allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, che hanno determinato due anni di commissariamento, la città di Trinitapoli si prepara a vivere una tre giorni dedicata alla legalità. Infatti, il 17, 18 e 19 marzo 2024 si svolgerà il Festival della Legalità, promosso dalla Commissione straordinaria del Comune, dalla BCC Canosa Loconia, dalle scuole e dalle parrocchie.

Si parte domenica 17, alle ore 19, presso l’Auditorium dell’Assunta, con i saluti istituzionali di Rossana Riflesso, Prefetto di Barletta-Andria-Trani; Giuseppina Ferri, della Commissione straordinaria del Comune di Trinitapoli; Leonardo Donno, deputato; Debora Ciliento, vicepresidente della Commissione d’inchiesta Antimafia della Regione Puglia; Antonio Sabatino, presidente della Banca di Credito Cooperativo Canosa Loconia, un istituto del territorio che, oltre ad essere partner dell’evento, finanzia il Fondo antiusura.

Seguirà l’incontro dibattito “Non c’è libertà senza legalità”, con gli interventi di Alfredo Fabbrocini, Questore della provincia BAT; Francesco Bonito, già magistrato della Corte Suprema di Cassazione e sindaco di Cerignola; Felice Gemiti, imprenditore e vicepresidente dell’associazione Antiracket. Inoltre, prevista la partecipazione di Brizio Montinaro, fratello di Antonio, assistente della Polizia di Stato di Calimera (Lecce), che perse la vita nella strage eseguita dalla mafia a Capaci, insieme al magistrato Giovanni Falcone, di cui era capo scorta, sua moglie Francesca Morvillo, anch'ella magistrato, e ai colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo.

La sera successiva, 18 marzo, alle ore 19, presso l’Auditorium dell’Assunta, l’Orchestra “Terra d’Ofanto”, composta dagli alunni del corso musicale dell’Istituto comprensivo “Garibaldi-Leone”, terrà un “Concerto per la legalità”.

Il 19 marzo, terza ed ultima giornata, si apre con il raduno, alle ore 10, di alunni e docenti dell’Istituto “Garibaldi-Leone”, nel piazzale antistante il plesso scolastico di via Pirandello, per l’accoglienza del parroco di Scampia, don Aniello Manganiello, prete anticamorra e fondatore dell’associazione di legalità “Ultimi”, che terrà una “Lezione di legalità”. Al termine, partirà una “Marcia della legalità” che si dirigerà in piazza Umberto I, presso Palazzo di Città, dove don Aniello, al termine dell’evento, terrà un messaggio conclusivo.

