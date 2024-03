Inaugurazione della nuova sede del Circolo PD di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Partito Democratico di Margherita di Savoia è lieto di annunciare l’inaugurazione della sua nuova sede in via Galeotta 3, prevista per venerdì 15 marzo 2024 alle ore 18:30. Questo evento segna un importante momento di crescita e rinnovamento per il nostro partito e la comunità locale.

La nuova sede rappresenta non solo un punto di riferimento per gli attivisti e i simpatizzanti del Partito Democratico ma anche un luogo di incontro e di dialogo aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere iniziative politiche, culturali e sociali che rispondano alle esigenze del territorio.

Interverranno all’evento:

• Rino Laruccia, segretario cittadino del Partito Democratico;

• Giuseppe Diella, presidente del Consiglio comunale di Margherita di Savoia;

• Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia;

• Lorenzo Marchio Rossi, segretario provinciale del Partito Democratico;

• Filippo Caracciolo, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Puglia.

L’evento è aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare a questo importante momento di vita democratica e di impegno civile. Sarà anche un’occasione per conoscere da vicino rappresentanti politici e attivisti, scambiare idee e contribuire al dibattito su come costruire insieme un futuro migliore per Margherita di Savoia.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo nuovo inizio.

RINO LARUCCIA (Segretario cittadino del Partito Democratico)