Il ministro Abodi conferma la sua presenza a Barletta, venerdì 22 marzo

BARLETTA - Dopo il rinvio della visita programmata per il 26 febbraio scorso, dovuto a una concomitante riunione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha confermato la sua presenza a Barletta per venerdì 22 marzo. Come già concordato, il ministro effettuerà un sopralluogo presso il velodromo dello stadio “Lello Simeone”. A partire dalle ore 11.15, parteciperà alla presentazione del nuovo impianto. L'evento si svolgerà alla presenza delle autorità civili e militari, di rappresentanze delle associazioni sportive e delle scuole.

Il velodromo è destinatario di un finanziamento di 800mila euro, inserito in manovra finanziaria grazie a un emendamento del Senatore di Forza Italia, Dario Damiani. Questo finanziamento è destinato alla sua riqualificazione ai fini dell'inclusione nel circuito della Federazione Ciclistica Italiana.

A seguire, il Ministro Abodi incontrerà gli amministratori comunali a Palazzo di Città. La visita del ministro sarà occasione, come già dichiarato dal Senatore di Forza Italia, Dario Damiani, promotore dell'iniziativa, per “fare il punto della situazione sull'impiantistica sportiva e valutare la fattibilità di alcuni interventi proposti dall'amministrazione”.

