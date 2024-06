Rotary Club Valle dell’Ofanto, completato il mandato del Gen. Giacomo Triglione. Venerdì 14 giugno l’avvicendamento con Giovanni Lamanuzzi

TRINITAPOLI - Cambio al vertice del Rotary Club Valle dell’Ofanto, che comprende i comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia.

Il generale in quiescenza Giacomo Triglione, di Trinitapoli, a conclusione del suo anno di servizio rotariano, lascia l’incarico di presidente del sodalizio a Giovanni Lamanuzzi, di San Ferdinando di Puglia, dirigente medico ASL BT e fisiatra, il quale assume l’incarico dopo essere stato eletto dall’assemblea dei soci.

Triglione è alla seconda esperienza come presidente di club, avendola già fatta nell’anno rotariano 2020/21. Ha svolto questo suo secondo mandato con impegno costante, ottenendo proficui e lusinghieri risultati. Numerose le iniziative del Rotary Club Valle dell’Ofanto nell’ambito territoriale. Ha organizzato e collaborato a numerosi eventi nel campo della cultura e del sociale: “Antonio Di Pillo scultore”; il titolo del volume “Antonio Di Pillo con l’arte racconta Dante e De Nittis”, realizzato a cura di Rosario Manna, presidente dell’associazione “Storia e Cultura”, e “Trinitapoli in luce”, un volume che passa in rassegna tanti illustri emigrati “casalini”.

Nel corso della cerimonia che si svolgerà venerdì 14 giugno, alle ore 20:30, presso la sede del club, il ristorante “Oasi Beach” in Margherita di Savoia, il presidente uscente Giacomo Triglione consegnerà la campana con il martelletto e il collare del club al presidente subentrante, Giovanni Lamanuzzi.

GAETANO SAMELE