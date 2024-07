Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: cinque punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per giovedì 25 luglio 2024 alle ore 16.00 e in seconda convocazione per lunedì 29 luglio 2024 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Sindaco.

2) Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000).

3) Riconoscimento fattispecie DFB ex art. 194 lett. a) TUEL:

• Arké ingegneria srl c/ Comune di Margherita di Savoia, Sentenza Tribunale di Foggia n. 1081/2024;

• Curatela fallimentare soc. Ecologica Pugliese srl c/ Comune di Margherita di Savoia, Sentenza Tribunale di Bari Sezione Specializzata in materia di imprese n. 2194/2024.

4) Art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e presa d’atto del permanere degli equilibri.

5) Relazione Ricognizione Servizi Pubblici Locali. Approvazione.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO