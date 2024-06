Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: cinque punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per giovedì 27 giugno 2024 alle ore 16.00 e in seconda convocazione per lunedì 1 luglio 2024 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Schema di convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Barletta-Andria-Trani (SUA BAT) ed i soggetti pubblici, anche assegnatari di finanziamenti PNRR-PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all’art. 62 D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di contratti di appalti di partenariato pubblico-privato e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura. Approvazione.

2. Approvazione Regolamento per la Biblioteca comunale “Vincenzo De Luca”.

3. Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000).

4. Approvazione tariffe TARI 2024 e presa d’atto della validazione del PEF 2024/2025.

5. Automobile Club Foggia c/ Comune Margherita di Savoia. Sentenza Corte d’Appello di Bari n. 641/2024. Riconoscimento e legittimità DFB ex art. 194 lett. a) TUEL. Approvazione schema “Accordo Transattivo”. Determinazione.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO