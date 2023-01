Novità per gli sportivi trinitapolesi. È arrivato il tempo di “scendere in campo”

TRINITAPOLI - Si ricomincia a sperare che lo sport diventi per tutti i trinitapolesi, soprattutto per i più giovani, il ricostituente più efficace per la propria salute fisica e mentale dopo il lungo periodo di chiusura di quasi tutti gli impianti sportivi del paese.

Lo stadio comunale di via Mare, dichiarato inagibile dopo il tam tam festaiolo della sua inaugurazione, rimarrà ancora chiuso ma, perlomeno, i cittadini ora sanno che il campo sarà rimesso in uso dalla ditta assegnataria dei lavori necessari per ottenerne l’agibilità. La consegna è prevista entro 270 giorni.

Il PalaMennea, la palestra annessa all’Istituto comprensivo “Garibaldi-Leone”, potrà essere finalmente frequentato non soltanto dagli appassionati di opere d’arte, per ammirare il bel murales dell’artista Daniele Geniale, ma anche dai giocatori di pallavolo e di calcetto. La commissione straordinaria ha aggiudicato in dicembre la fornitura di tutte le attrezzature alla ditta Loconsole P.V.A. che, ci si augura, possa adempiere con velocità alla consegna di canestri, impianto di pallavolo, porte del calcetto, tracciatura campi di gioco e arredi per gli spogliatoi.

I campi da tennis di via Lazzaretto, ormai obsoleti e trascurati, saranno rimessi a nuovo. In ottobre la commissione straordinaria ha approvato un progetto esecutivo redatto dall’architetto Salvatore Marcello Di Pace al quale seguirà la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori.

Di recente c’è stata anche una determina gestionale della commissione straordinaria (la n. 757 del 25 novembre 2022) per l’affidamento in gestione dei seguenti impianti sportivi: Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini”, Campo di calcio a 5 di via Reggio Calabria e Campo di calcio a 5 di via Mare “Io gioco legale”.

Questo avviso, promulgato per la gestione diretta delle su citate strutture sportive, è andato deserto.

Però, il 17 gennaio scorso sono stati pubblicati due nuovi Avvisi pubblici di selezione per assegnare la gestione diretta dei due campi di calcio a 5 di via Reggio Calabria e di via Mare (www.comune.trinitapoli.bt.it)

È il caso di dire metaforicamente che è arrivato il tempo per i cittadini non solo di “scendere in campo” ma anche di lasciare “campo libero” a coloro che hanno più idee e intraprendenza.

ANTONIETTA D’INTRONO (Foto: Giuseppe Beltotto)