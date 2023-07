L’Autorità Idrica Pugliese accoglie la richiesta presentata dal Comune di Margherita di Savoia per realizzare la rete fognaria in Zona Orno

MARGHERITA DI SAVOIA - Con delibera n. 107 del 14 luglio 2023 il Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese ha provveduto ad inserire nella programmazione dei nuovi interventi richiesti dalle Amministrazioni Comunali la realizzazione della rete fognaria in Zona Orno, richiesta dal Comune di Margherita di Savoia in data 2 maggio 2023 con n. prot. 6469/23.

Il Direttivo, udite le relazioni del direttore generale e del dirigente del Servizio, ha riconosciuto la piena compatibilità dell’intervento ed ha previsto la copertura finanziaria degli importi connessi alla realizzazione dell’opera mediante l’erogazione del contributo previsto dall’art. 8 della L.R. n. 35/2020.

«Il nostro progetto - ha dichiarato il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - è finalizzato alla dotazione complessiva delle opere di urbanizzazione primaria in Zona Orno con la realizzazione della rete fognaria per il tratto interessato, dalla lunghezza di circa 6 chilometri, e va ad integrare gli interventi già realizzati sempre in zona Orno con l’implementazione delle reti idriche per le quali il Comune di Margherita di Savoia ha ottenuto 730mila euro per l’ampliamento del primo lotto ad ottobre 2021, 520mila euro per la continuazione del tronco idrico, 900mila euro per l’approvvigionamento idrico degli arenili (giugno 2022) ed altri 810mila euro a febbraio di quest’anno, per un totale di quasi tre milioni di euro. Nessuna amministrazione comunale può dire di aver fatto altrettanto per zona Orno. Il mio ringraziamento per questo nuovo importante intervento a beneficio degli alloggi e degli arenili situati lungo la fascia costiera a nord dell’abitato va al Presidente dell’Autorità Idrica Pugliese dott. Antonio Matarrelli e al Direttore Generale dott. Cosimo Francesco Ingrosso».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO